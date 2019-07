Slik påvirker vindretningen været

Lavtrykk gir perioder med både kraftig vind, svingende temperaturer og nedbør. Likevel kan vi få varierende vær selv om det ligger et høytrykk over Norge.

Høytrykk byr ofte på stabilt og fint vær, men vinden kan gjøre været mer ustabilt.

– Både hvor lufta kommer fra og hva den beveger seg over har stor innvirkning på hvordan været blir, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.

Når vinden blåser fra en viss retning, kan man derfor forvente en viss type vær.

FINVÆRSDAG: Kommer vinden fra sør, får man ofte fine dager med gode temperaturer. Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK

Kaldt fra nord, varmt fra sør

– Kommer vinden fra nord, har ofte luftmassene dannet seg over kalde områder. Dette kaller vi polarluft, og vinden er ganske kald og fører til lavere temperaturer, sier Nordhagen.

Derfor blir det ofte kald vind og kjøligere temperaturer når vinden blåser fra nord.

– Når vinden blåser fra sør, har luftmassene dannet seg ved sørlige breddegrader. Denne typen vind er varmere og fuktigere enn nordavinden, og kalles tropevind, sier Nordhagen.

Dette gjør at man ofte får høyere temperaturer og finere vær når vinden blåser fra sør.

HAVTÅKEN KOMMER: Når varm luft fra sør beveger seg over havet kommer ofte havtåken snikende inn. Foto: Sven-Erik Knoff

Land eller hav

Det er ikke bare hvor vinden dannes som har en innvirkning på været den har med seg. Hva vinden beveger seg over har også mye å si for hvordan været blir.

Hvis varme luftmasser beveger seg over havet, får vi ofte havtåke.

– Nå til helgen ser vi for eksempel at luftmassene som kommer fra sør beveger seg over Skagerak. Når den varme lufta beveger seg over det kalde havet danner det seg for tåkeskyer, noe som resulterer i havtåke ved kysten på Østlandet, forklarer statsmeteorologen.

På vinteren er ofte havet varmere enn lufta, og når den kalde nordavinden beveger seg over havet blir lufta ustabil, noe som fører til kraftige byger.

– Varmere og tørrere over land

– Hvis helgens luftmasser hadde kommet rett fra øst, hadde den beveget seg over Sverige. Da hadde lufta vært både varmere og tørrere, fordi den har beveget seg over land, sier Nordhagen.

Hadde det vært tilfeller, hadde ikke havtåken kommet, og det hadde vært mindre sjanse for byger. Når lufta beveger seg over land, blir den heller ikke kjølt ned av havet, og vil derfor være varmere.