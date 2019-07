Feil værmelding? Da har du sikkert ikke sjekket godt nok.

– Det er et typisk sommerfenomen at det er en blanding av byger og sol og fint vær. Bygene er ofte svært lokale, og folk oppfatter derfor ofte at varslene ikke stemmer, sier Signe Alvarstein, meteorologkonsulent ved Meteorologisk institutt.

Det at bygene er ofte er veldig lokale, gjør at de ikke alltid er en del av varselet for et større område.

– Sånn sett er det jo riktig at varselet ikke helt stemmer, men det er umulig å få de ulike symbolene som representerer været til å være helt riktig. Byger kan være så lokale at det regner hos deg, men er sol og fint hos naboen, sier Alvarstein.

Selv om værsymbolene kan bomme til tider, er det andre måter å være litt sikrere på været som kommer.

LOKALE BYGER: Byger kan ofte være veldig lokale. Derfor er det dumt å stole på værmeldingen for et større område. Foto: Nina Didriksen / NRK

Mange går i fella

Meteorologkonsulenten forteller at mange ofte stoler litt blindt på værmeldingen og begynner på oppgaver som krever en viss type vær.

– Det er mange som blir sinte og sender melding hvis været blir noe annet enn det de forventet. En god del går på at folk beiser terrassen når det kommer en uventet regnbyger. Da er det en del som ber om penger til ny beis, men det får de jo dessverre ikke, ler Alvarstein.

Det er derfor ikke lurt å bare sjekke værmeldingen for akkurat der du er, men også for områdene rundt.

– Hvis det kommer byger, er det som regel en del av prognosen. Det som er vanskelig å vite er hvor bygen treffer inn, spesielt når de er veldig lokale, sier meteorologkonsulenten.

OVERRASKENDE NEDBØR: 26. juni ble det målt ny nedbørsrekord i Oslo med 22 millimeter på 10 minutter. – Vi hadde ventet regnbyer, men ikke at det skulle bli så kraftig, sa statsmeteorolog til NRK. Foto: Tone Minerva Grenness / Privat

Gode tips

– Når folk sender inn klager pleier vi å svare med gode tips til hvordan de kan unngå å gå på en værsmell neste gang. Jeg husker en stakkars som hadde satt ut TV-en i finværet da det kom en uventet byger. Den er ganske kjip, sier Alvarstein.

Her er meteorologkonsulentens beste tips til å unngå å gå på en lignende smell: