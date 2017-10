Ny Yr-app viser deg himmelen

Med den nye Yr-appen som lanseres i dag får du «ekte vær» på mobilskjermen. Nå slipper du å forestille deg hva grafer, tall og symboler egentlig betyr.

GLEDER SEG: – Tjenester på nett skal alltid utvikles, sier Ingrid Støver Jensen.

– Det blir som å se været de neste 48 timene ut gjennom vinduet, sier NRKs Yr-sjef Ingrid Støver Jensen.

Yr-appen har vært nærmest uforandret siden 2009, og Jensen tror dette blir en av de største overgangene Yr-brukerne har opplevd.

– Alle som bruker appen vil merke det. Det er mye som ser annerledes ut, sier Jensen og forteller at rundt 3 millioner mennesker bruker Yr-appen hver uke.

Slik får du den nye Yr-appen Ekspandér faktaboks Alle vil få mulighet til å oppdatere til nyeste versjon på mobilen. Hvis du ikke har installert appen fra før må du laste den ned fra Google Play eller App Store. Hvis du har appen installert fra før vil den enten oppdatere seg automatisk, eller du må oppdatere appen manuelt i App Store eller Google Play. Dette er avhengig av hvordan mobilen din er innstilt.

Vil appelere til yngre brukere

Med den nye appen blir mobilens muligheter for visualisering utnyttet bedre:

Du kan se sola skinne fra blå himmel før den går ned bak et teppe av skyer. Du kan se stjernene blinke på himmelen, og om månen er full eller halv. Noen ganger daler regnet fredelig mot bakken, andre ganger fyker det sidelengs gjennom lufta.

Jensen tror himmelvisningen særlig kan appellere til unge.

– Vi må fornye oss, selv om mange liker appen slik den er. Jeg er sikker på at mange vil bli glad i den nye måten å vise været på.

Mattehoder liker grafen

For deg som foretrekker å få varselet på gamlemåten, vil dette fortsatt være tilgjengelig, understreker Jensen og forklarer at du kan velge tre ulike visninger:

Himmel: Dette er nytt

Tabell: Denne kjenner du fra før, men kommer i ny drakt

Graf: Denne kjenner du fra før, men kommer i ny drakt

DETTE KJENNER VI: Værvarsel i graf og tabellform er kjent for de fleste. Foto: NRK

Vær i tabellform er en arv fra avisenes bakside. Med symboler for sol, skyer og regn har dette blitt den vanligste måten å vise frem værvarslene på, forklarer Jensen.

Det er færre som foretrekker grafene, sier Jensen som har gjort studier av hvordan folk sjekker været.

– De som bruker grafen har gjerne et sterkt forhold til den. Det er gjerne folk med yrker eller en faglig bakgrunn der matte står sterkt, sier Jensen.

– Nå tar vi et helt nytt grep og lar været komme tettere på.

Ta med paraply på fjelltur?

Når du åpner den nye appen, blir du møtt av en velkomsthilsen. Sjekker du været for Bergen, kan det for eksempel stå:

«Det blir regn i ettermiddag. Ta med paraply».

Dersom det samme været varsles for en turhytte på høyfjellet, er det ikke like passende å be folk ta med paraply, legger Jensen til med et smil. Slike ting har skapt en del hodebry for utviklerne underveis.

Da orkanen Irma herjet i Karibien, forstod utviklerne at det å varsle ekstremvær ville by på egne utfordringer. I en tidlig utgave av appen ble folk bedt om å ta med regntøy når de skulle ut i orkanen.

– Vi følte det ble litt malplassert å snakke om regntøy i såpass farlig vær.

– Når vi legger oss så tett opp til virkeligheten, gjør vi jo fallhøyden ennå større, avslutter Jensen.