Nå kommer kulda til hele landet

Iskald luft fra nord legger snart hele Norge i fryseboksen. Mens noen i tillegg får skyer, snø og vind er det andre som kan nyte minusgradene under blå himmel og gnistrende sol.

GNISTRENDE FINT I ØST: Her får du kulde, sol – men ikke noe nysnø i helgen, sier Ida Fossli. Foto: Hanneke Luijting / MET

SNØFOKK: Det kan bli travel for brøytemannskapene i Trøndelag og Nordland denne helgen. Foto: Allan Klo / NRK

Under 20 minusgrader

– Den kaldeste dagen ser ut til å bli søndag, forteller meteorologen og ramser opp noen temperaturer som kan komme denne dagen:

Dalstrøkene på Østlandet kan få under 20 minusgrader

Oslo: Rundt 10 minus

Bergen: 5–7 minus

Trondheim: Bare et par minusgrader

Tromsø: Rundt 10 minus

Indre strøk av Troms og Finnmark: Under 20 minus.

Snøen fyker sidelengs nordover i landet

Nord for Stad får du den kalde nordavinden rett i fleisen den neste tiden. Med på kjøpet får du snø!

De kraftigste snøbygene kommer mellom Stad og Lofoten. I Trøndelag og Nordland kan kulingen få snøen til å fyke sidelengs.

– Det blir nok problemer med snøfokk på fjellet, sier meteorologen.

Enda lenger nord, i Troms og Finnmark, blir været hakket lettere, legger hun til. Kanskje ser du sola mellom bygene?

GNISTRENDE VAKKERT: Kle godt på deg og nyt vinteren Østafjells denne helgen. Foto: Trysil / Flickr.com

– Gnistrende fint vintervær

Lenger sør i landet, på Vest-, Sør- og Østlandet har du atskillig lettere vær i vente.

Du får kanskje ikke påfyll av snø, men desto flere muligheter til å være ute og nyte snøen som allerede har falt.

– Det blir aller best østafjells. Her er du i le for vinden fra nordvest. Det blir gnistrende fint og kaldt, sier Fossli som lover blå himmel og sol.

– Vestlandet får det greit, om du er sør for Stad. Det blir en del skyer og ikke like fint som på Østlandet. Jo lenger mot øst du kommer, jo finere blir det.

HER KAN DU GÅ PÅ SKI: Det blå feltet viser hvor i landet det er tørt skiføre. Foto: senorge.no

Mildværet kommer tilbake

Vinterværet i helgen kommer bare på besøk. I hvert fall gjelder det mange av oss.

I neste uke suser nye lavtrykk inn mot kysten i vest og nord, og gir runder med kuling, mildvær og regn på Vestlandet og i Nord-Norge.

Noen slipper billigere unna enn andre.

– Østlandet beholder nok kuldegradene og finværet en stund til, avslutter Ida Fossli.