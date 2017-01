Tror «varmt» Arktis gir kuldebølger

En kjede av handelser lenker et varmere Arktis til været lenger sør på kloden, ifølge forskeren Jennifer Francis:

Økte temperaturer på kloden får sjøisen i Arktis til å smelte. I motsetning til Antarktis (hvor isen ligger på land), gjør smeltingen i Arktis at stadig mer mørkt hav eksponeres for sollys og varme. Det forsterker oppvarmingen i Arktis og gjør at temperaturstigningen her skjer raskere enn andre steder på kloden.

Dette gjør at temperaturforskjellene mellom Arktis (kaldt) og sørligere breddegrader (varmt) minker. Dette er avgjørende, ifølge Francis, fordi det er temperaturforskjellene som driver den såkalte jetstrømmen, et kraftig vindbelte som blåser rundt kloden, rundt 8 km over hodene våre. Jetstrømmen er opphav til mye av været vi opplever.

Jetstrømmen utgjør et skille mellom kalde nord og varme sør, men mindre temperaturforskjeller kan bety at vinden blir svakere. Dette gjør at strømmen også får større svinger eller buktninger som bringer kald luft sørover og varm luft nordover.

Forskerne mener også at disse bølgene av luft kan bli liggende over lang tid. En slik blokkerende effekt kan åpne opp for ekstreme værepisoder, med kulde, varme eller nedbør.

Mange forskere er kritisk til teorien. Det store spørsmålet er hvor sterk mekanismen egentlig er.

Kilde: The Guardian