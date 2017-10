Gikk langt over ekstreme verdier

I dag ser meteorologene på nedbør i løpet av 24 timer når de vurderer ekstremvarsel på nedbør. Denne ordningen skal nå revurderes, og meteorologene vil sannsynligvis også fastsette grenser for nedbør på timesnivå og over flere dager sammenhengende. Dagens ekstremgrense for nedbør varierer fra landsdel til landsdel: