NVE oppgraderer flomvarselet: Ekstrem situasjon

Fra fredag kveld til mandag morgen kan det komme opp til 200 millimeter regn på Sørlandet. Også Rogaland og Telemark kan få voldsomme mengder regn.

Selv om meteorologene ikke varsler ekstremvær, gjør nå Norges vassdrags- og energidirektorat NVE en annen vurdering:

Lørdag morgen velger NVE å oppgradere sitt flomvarsel til rødt nivå for sørlige deler av Agderfylkene. Dette er det høyeste nivået på fareskalaen:

NVE omtaler det høyeste nivået slik: «Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.»

Konsekvensene kan være:

Svært mange skredhendelser; flere kan få store konsekvenser.

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Gjentaksintervallet er mer enn 50 år.

Faren for jordskred ligger på orange nivå, ifølge NVE. Det betyr at det er fare for alvorlige skader.

​Ifølge meteorologene vil regnet ta en pause lørdag ettermiddag. Da forventer de at bakken vil ta unna noe av vannet - før en våt runde nummer to setter i gang.

TAR PAUSE: Det kommer mye regn i to omganger (to lavtrykk). Om lavtrykkene får en litt annen plassering, kan regnet flytte seg mer mot vest eller øst.

Høstferie: Ber folk være varsomme

Skolebarn på Sør- og Østlandet starter høstferien denne helgen. Kanskje kan det bli overvann på veiene når folk skal ut og kjøre, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness.

VANSKELIG: – Dette er litt med hjertet i halsen, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness som altså har bestemt seg for IKKE å varsle ekstremvær. Foto: Bård Gudim

EKSTREMVÆRET SYNNE: Synnes herjinger gjorde sterkt inntrykk på hele landet, da vannmassene vasket med seg hus og veier 5. desember 2015. Foto: NRK

​– I fjellet blir det dårlige forhold med både nedbør og vind. Det blir en skikkelig høstlig helg med potensiale for inneaktiviteter.

Sist gang meteorologene varslet om ekstremvær på grunn av regn, var det Synne som herjet. Da ble flere tettsteder på Sørlandet og i Rogaland hardt rammet av flommen.

Denne gang venter meteorologene altså ikke at skadene skal bli som under Synne. De velger OBS-varsel fremfor ekstremvarsel.

– Det vil ikke bli naust som blir dratt på havet av frådende elver eller store strukturelle skader, sier Thyness til NRK fredag formiddag.

Heftige vindkast fra øst

Det våte lavtrykket gir allerede kraftig østavind mange steder i landet. Først merkes det på Vestlandet, deretter i Trøndelag og Nordland.

Vind fra denne retningen oppfører seg ikke slik den mer tradisjonelle vestavinden gjør: Den kommer i plutselige kast og kan brått rive med seg trampoliner og hagemøbler.

Vindkastene kan bli på hele 30 meter per sekund. Det er i så fall kraftige saker: Kreftene tilsvarer sterk storm på Beaufort vindskala (men da skal det blåse kraftig i ti minutter sammenhengende).