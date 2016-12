Stormen som treffer Vestlandet tirsdag er starten på flere dager med dårlig vær i Sør-Norge.

TRAVLE DAGER: Ida Fossli har mye vær å følge med på i dagene før jul. Foto: Hanneke Luijting / MET

BLIR DET STENGT? Kuling og snø er nok til å gi trøbbel på fjellovergangene. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det er særlig Vestlandet og fjellet i Sør-Norge som får trøkket sier statsmeteoorlog Ida Fossli.

– Været vil påvirke når folk skal hjem på juleferie. Det er typisk at slikt skjer rett før jul.

Kuling og snø på fjellovergangene

Følg godt med på vær- og veimeldinger om du skal over fjellet før lørdag, fortsetter meteorologen.

Lavtrykket som gir storm i vest denne tirsdagen kommer til å pumpe inn mild og våt luft også de neste dagene. Mens det regner i lavlandet kommer nedbøren som snø i fjellet, mer eller mindre sammenhengende.

– Snø og kuling er nok til å gi problemer på fjellovergangene, sier Fossli før hun kommer med dette tipset:

Fredag blir det en liten pustepause mens et nytt lavtrykk presser bort det gamle. Dette kan være en god mulighet for deg som skal over fjellet med bil.

– Det blir ofte litt roligere før et nytt uvær kommer, sier meteorologen.

På dette kartet fra earth kan du se hvordan vindene blåser akkurat nå. Lavtrykket ligger et stykke nordvest for Island og rundt lavtrykkets sentrum roterer vinden mot klokken:

Britiske «Barbara» blåser på julaften

Sent fredag tar været seg opp igjen, og kanskje blåser det storm på Vestlandet når du våkner julaften morgen.

Uværet treffer De britiske øyene fredag og er såpass heftig at Met Office har gitt det navnet «Barbara».

I Norge har foreløpig ikke meteorologene gitt uværet navn, og definerer derfor heller ikke været som ekstremt.

– Varslene for lørdagens uvær er fremdeles litt usikre. Vi vet mer i morgen, sier Fossli og forteller at uværet blir nøye overvåket den neste tiden.

Mens vinden tidligere i uka har vært kystparallell kan den nå blåse mer rett mot land på Vestlandet, fra vest eller sørvest. I Nord-Norge og på Østlandet ser julaften-været ut til å bli roligere.

Årsaken: Kulde i USA

Det høres rart ut, men årsaken til alt jule-ruskeværet ligger på andre siden av Atlanterhavet.

Store deler av USA har havnet i fryseboksen de siste dagene - i sterk kontrast til Skandinavia og Atlanterhavet som ligger i en lomme av varm luft.

Når kaldt møter varmt blir det krutt.

– Når den kalde lufta over innlandet i USA strømmer ut over havet, som er varmere, gir det perfekt grobunn for lavtrykk. De får ekstra energi. Og akkurat nå går lavtrykkene herfra og rett mot Norge, sier meteorologen.

Ifølge Britiske Met Office kommer det nye kraftige lavtrykk i bakkant av «Barbara» som treffer fredag og lørdag.