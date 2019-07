– Kort sagt ser vi en omlegging av været til helga. Det skal bli finere i Nord-Norge, mens været blir dårligere i Sør-Norge, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.

Det er fortsatt en liten stund før helga kommer, så prognosene kan fortsatt endres, men mye tyder på at det vil bli flott vær i nord den kommende helga.

– Det er mulig Tromsø kan få sin varmeste helg hittil i år. Til nå har den høyeste temperaturen vært på 21,4 grader, og slik prognosene er nå ser det ut som temperaturen kan stige over det, sier statsmeteorologen.

SE VIDEO: 29. juni bød på store variasjoner i været. I Troms våknet de opp til snø mens sørlendingene badet i sol. Til helga forlater finværet sør og drar nordover. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: 29. juni bød på store variasjoner i været. I Troms våknet de opp til snø mens sørlendingene badet i sol. Til helga forlater finværet sør og drar nordover.

Endring i slutten av uka

Før været legger seg om til helgen, vil det stort sett holde seg slik det har vært.

– I sør begynner de neste dagene med fint vær, men skydekket er varierende og det kan komme ettermiddagsbyger. Ellers vil det nok være noen fine dager i sør fremover, sier Nordhagen.

I nord vil temperaturene synke de neste dagene, og det vil bli kaldere enn det har vært. I tillegg vil de stort sett se en skyet værtype kombinert med nedbør.

– Fra torsdag av snur dette, og temperaturene i nord vil da stige, forteller Nordhagen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Lavtrykk i sør

Det er et lavtrykk som kommer inn over Norskehavet som er grunnen til værendringene i sør. Med lavtrykket kommer det nemlig en del nedbør.

– Selv om det kan komme en del nedbør, er det ikke sikkert at det vil hjelpe mot skogbrannfaren. Det må komme nedbør av betydning, altså jevnt med nedbør over en periode, for at skogbrannfaren skal minske, sier statsmeteorologen.

Det samme lavtrykket som skaper dårligere vær i sør, er grunnen til temperaturstigningen i nord.

Lavtrykket i Norskehavet dytter varm luft fra sør nordover, noe som gjør at temperaturen stiger.