I Danmark har meteorologane sendt ut farevarsel for temperaturar langt opp på 30-talet dei næraste dagane.

– Varm luft er pumpa opp over Danmark heilt nede frå Middelhavet og Nord-Afrika. Det skuldast eit stort høgtrykk over Russland og ein bølgande front frå Spania til Lofoten, skriv den danske meteorologen Bolette Brødsgaard.

Førebels ligg Noreg utanfor denne varmesona, men tidleg neste veke vil gradestokken krype godt oppover.

Vil nærme seg 30 pluss

– Rett aust for oss ligg det veldig høge temperaturar. På Austlandet og spesielt lengst aust i Nord-Noreg, inn mot Finnmark, kan det bli gode temperaturar, seier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane til NRK.

I desse områda går temperaturen godt over tjue, og truleg også opp mot 30 plussgrader.

Noko som lovar godt for alle skuleelevane som startar ferien no. Tradisjonen tru er det store forventningar til at skuleferien skal kome med bading og perfekte forhold for solkrem og iskrem.

DRØYMER OM SOL: F.v. Johanne Bjørkum, Sander Ingvaldsen og Maksimilian Hukset. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Skiftande vêrtype

Men meteorologen kan ikkje love at det berre blir sol.

– Nei, det er nok den litt skiftande vêrtypen vi har i helga som og gjeld inn i første veka. Det blir opplett innimellom, men det blir lange periodar med regn. Det gjeld stort sett for heile Noreg, slår Vågane fast.

I Florø har elevane på Krokane barneskule siste dag før ferien fredag. Dei gler seg stort til ein sommar som dei forventar skal vere full i godvêr.

– Eg trur det blir ein del regn, men eg håpar no at det blir varmt sånn at vi kan bade veldig mykje, seier Sander Ingvaldsen.

Han får full støtte frå klassekompisane Johanne Bjørkum og Maksimillian Hukset.

– Vi gler oss masse til sommarferien!

Perfekt sommarferiedag

Men sjølv om statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane til NRK ikkje kan love sol kvar dag, så meiner ho at det går an å bade litt sjølv om det regnar.

– Dersom ein vil bade litt i regnet, så er det hyggeleg. Men i samband med nedbør og høge temperaturar, så får vi gjerne moglegheit for tore. Det må folk passe litt på.

I Florø ha i alle fall Johanne, Sander og Maksimillian oppskrifta på kva som er ein perfekt sommardag:

– Det skal vere ganske varmt, temperaturen i vatnet er bra og mange er med og badar. Kanskje har vi overnatting etterpå!