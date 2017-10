Regnbuen farget halve himmelen rosa

Yr-bruker Finn Østebø forteller:

“Torsdag 14. september tok jeg noen bilder av regnbuen i Arendal, litt før solnedgang. Innenfor og begrenset av selve regnbuen var den rosa. Dette kan jeg huske å ha sett to ganger tidligere og har lurt på hvordan det kan oppstå. I motsatt retning, mot vest, var det også et spesielt lys som vises på ett av bildene.”

Dette var stemningsfulle bilder! For at det skal oppstå en regnbue i det hele tatt, må det være sol og regn samtidig. For at regnbuen og himmelen innenfor skal bli rosa, må bildet være tatt når solhøyden er lav, det vil si like før solnedgang eller etter soloppgang.

Bildet er tatt om kvelden, og viser bygeskyer over fotografen og solgløtt i vest. Her er det potensiale for en regnbue! Foto: Finn Østebø

Lav solhøyde

Når sola står lavt på himmelen må solstrålene passere gjennom et tykkere lag av atmosfæren enn hvis sola står høyere på himmelen. Det er solstrålene med lengst bølgelengde (rødfargen) som holder seg mest intakt over lengre distanser. Det betyr at det røde lyset vil dominere på bilder som er tatt om kvelden. Solstrålene med kortere bølgelengde derimot, de grønne og blå fargene, blir spredt mer på sin vei, og kan nesten forsvinne når sola står lavt.

Rød regnbue - en sjeldenhet

Hvis det oppstår en byge akkurat ved solnedgang eller soloppgang, kan lyset med de kortere bølgelengdene forsvinne helt fra spekteret. Dette skjer både på grunn av avstand og nedbør. Resultatet er den vakre og sjeldne monokrome regnbuen, som kun inneholder det røde lyset.

Den sjeldne monokrome regnbuen. Foto: www.rodjonesphotography.co.uk

Lysere område innenfor regnbuen

Når solstrålene treffer regndråpene, brytes og avspeiles de slik at de danner en regnbue. Strålene blir sendt tilbake i en vinkel på 42 grader eller mindre, aldri i en vinkel som er større. Derfor vil området innenfor regnbuen fange og reflektere lyset og dermed virke lysere enn området utenfor. Dette ser vi tydelig på bildet nedenfor.

Det rosa området innenfor regnbuen er lysere enn området utenfor. Foto: Finn Østebø

Dobbel regnbue - ikke uvanlig

På bildene fra Arendal kan vi også skimte en svakere regnbue utenpå den første buen. Denne ytre buen kalles den sekundære regnbuen og skyldes at lysstrålene har gjennomgått en ekstra speiling inne i vanndråpene før de når øynene våre. Den sekundære regnbuen kan ses på himmelen cirka 10 grader over den primære buen. Men den har omvendt rekkefølge på fargene, og fargene er svakere enn i den primære regnbuen.