– Eg håpar folk ikkje har pakka dunjakka altfor langt vekk. For no blir det bruk for den igjen i heile landet, seier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

– VÊRET SNUR TOTALT: Statsmeteorolog Kristian Gislefoss seier det kan bli sludd heilt ned i fjæresteinane i Sør-Noreg mot slutten av veka. Foto: Anniken Celine Berger

Søndag blei det målt 23,4 grader på Frosta i Trøndelag. Årets til no høgaste temperatur i Noreg. Men slik skal det ikkje fortsetja.

Årsaka er eit høgtrykk som ligg over Grønland samstundes med eit lågtrykk over Finland. Dette gjer at det er venta kald polarluft frå nord nedover Noreg.

– Vêret snur fullstendig, seier Gislefoss.

Temperatur-stup

I dag, måndag, er det venta ein maksimumstemperatur på 22–23 grader i Oslo. Torsdag forklarer Gislefoss at prognosen for hovudstaden viser 5-8 grader på dagtid og 2-3 grader om natta.

Eit temperaturfall på rundt 20 grader.

– Temperaturen kjem til å gå rett ned i Oslo. Men heile landet får det kaldt, seier statsmeteorologen.

Den kalde lufta vil først merkast i Nord-Norge onsdag 1. mai. Først torsdag vil folk i Sør-Noreg merke temperaturendringa når dei går ut døra.

Skifte tilbake til vinterdekk?

Den kalde lufta som er venta har også med seg nedbør. Dermed kan store delar av Noreg få eit dryss av kvitt mot slutten av veka.

– Eg kan ikkje utelukke at det kan komme sludd heilt ned i fjæresteinane i Sør-Noreg om natta, seier Gislefoss.

Slik omtalar Meteorologisk institutt vêromslaget:

I Nord-Noreg trur han det blir minusgrader nattetid. Det blir det også i fjellet. Der meiner Gislefoss det vil komma snø som blir liggande ei stund.

– Det blir ein heilt annan vêrtype no framover. Skal du opp på fjellet rundt 1. mai er det lurt å ha vinterdekka på. Der blir den kvit den nedbøren som kjem, seier han.