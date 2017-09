Bergens varmerekord ikke som først rapportert

Sol og varme har gledet frosne bergensere de siste dagene. Onsdag kunne mediene fortelle at byen til og med hadde fått ny varmerekord med fem sommerdager på rad. En sommerdag er en dag hvor temperaturen har klatret opp til 20 grader.

Dessverre er ikke dette helt riktig, og verken meteorologer eller medier har lykkes med å fortelle hele historien: Flere ganger tidligere har det nemlig vært både seks og syv sammenhengende sommerdager i september (se tabellen under).

Forskjellen er at disse periodene har funnet sted tidlig i september. Den rekorden som nå er satt, er en litt annen type rekord: Sommerdagene kom rekordsent i måneden.

Nå innrømmer meteorologene at de nok var litt kjapp på avtrekkeren denne onsdagen:

Her er rekordtabellen

Forrige rekord for sene sommerdager i september ble satt i 1965 (fire dager). Også i 1901 ble det også målt fem dager på rad med over 20 grader, men da startet perioden 21. september, mot årets rekord som er målt mellom 23. og 27. september.

I tabellen under kan du se alle tilfellene med fem eller flere sommerdager på rad i Bergen. Når som helst i september.

Sommerdager i september i Bergen (Florida) Plassering År Antall dager Dato 1 2006 7 11.-17. september 2 1995 6 7.-12. september 2 2014 6 14.-19. september 2 2016 6 12.-17. september 3 1968 5 7.-11. september 3 2002 5 8.-12. september 3 2010 5 6.-10. september 3 2017 5 23.-28. september

Tørr og varm østavind

Det er en gunstig kombinasjon av et høytrykk over Finland, relativt mild luft over hele landet og solinnstråling som har ført til sommer i slutten av september. For Norges del har det ført til østavind.

– Da får vi fønvind og varme dager her i Bergen. Nord for Stad går det også mot en av de tørreste septembermånedene noensinne, sier klimaforsker Jostein Mamen hos Meteorologisk institutt til Bergens Tidende.