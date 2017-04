Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kjemper mot flystripene Der folk flest ser en uskyldig skydott, ser «chemtrailerne» en stor sammensvergelse hvor himmelen sprayes med kjemikalier.

De kunstige skyene Ekspandér faktaboks En miniserie på to artikler fra NRK og Yr: Forbereder verdens største eksperiment: Om UiO-forsker Helene Muri som mener at kloden i fremtiden kan kjøles ned med skyer. Kjemper mot flystripene: Er skyene manipulert i en hemmelig sammensvergelse? Bli med på værjournalistens reise inn i «chemtrailernes» verden.

Ifølge «chemtrailerne» blir skyene manipulert i all hemmelighet. Nå kjemper de for å redde folk fra en værtrussel de færreste tror finnes.

Å bli stemplet som en outsider er prisen å betale, sier Sven-Inge Johansen i Aksjonsgruppa for blå himmel.

– Jeg har bestemt at jeg skal være her med mine landsmenn, uansett hva som måtte komme. Sannheten må frem, sier Johansen.

Hva er det egentlig Johansen og hans meningsfeller er så redde for? Bli med når værjournalisten møter chemtrailerne, i et forsøk på å se himmelen med deres øyne.

ET MØTE MELLOM TO ULIKE VERDENER: Kan jeg klare å se skyene og været med chemtrailer Sven-Inge Johansens øyne? Det er på tide å gjøre et forsøk. Selv er Sven-Inge svært skeptisk til NRK, men velger å gjøre et unntak. Foto: Martin Torstveit / NRK

Tiden er moden

BERGEN: I ti år har jeg jobbet med vær og klima i NRK og like lenge har jeg fått henvendelser fra folk som hevder jeg har misforstått noe vesentlig: At været ikke lenger er ekte og blir manipulert uten at offentligheten får vite det.

Bevisene tegnes på himmelen hver eneste dag i form av hvite striper bak flyene, forklarer de og kaller skyene «chemtrails». Kjemiske striper.

Mens alternative fakta og falske nyheter seiler opp på agendaen tenker jeg det er på tide å se nærmere på saken. Jeg pakker sekken og drar til flyplassen.

Aksjonsgruppa for blå himmel

FLESLAND FLYPLASS: Widerøe-flyet står klart ved gaten og været er greit. Alt går på skinner men likevel har jeg et snev av reisefeber. På andre siden av fjellet venter Sven-Inge Johansen og jeg aner ikke hvordan møtet vårt vil utvikle seg.

Johansen har vært med på å starte «Aksjonsgruppa for blå himmel» med base i Skien i Telemark, og vil gjerne spre budskapet fra gruppa med ti-femten medlemmer.

HVA GJØR FLYENE? Flyene slipper ut kjemiske stoffer for å manipulere været, ifølge chemtrailere. Jeg forstår ikke hvordan de ansatte på flyplassen skal kunne organisere noe slikt uten at noen reagerer. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

En NRK-journalist gir muligheter, men det kan også bære galt av sted. Sven-Inge vet at chemtrails-folk har blitt latterliggjort i mediene og er ikke interessert i å bli hengt ut. Min intensjon er ikke å henge noen ut, men å prøve å forstå. Det har jeg også sagt til ham. Han vil møte motargumenter, men skal bli hørt og lyttet til.

Selv har jeg hørt forskere fortelle om aggressive chemtrailere, om trusler og håndgemeng. Jeg tror ikke Johansen er blant disse.

På vei om bord i flyet, er det særlig en tanke som kverner i hodet. Er det egentlig mulig å forstå et verdenssyn som er milevis unna mitt eget? Jeg mistenker at vi to forholder oss til fakta på ulike måter.

Blomstrer på internett

Sven-Inge Johansen er ikke den eneste som tenker at det er noe galt med skyene. I en internasjonal spørreundersøkelse fra 2011 ble 3015 personer fra USA, Canada og England intervjuet om temaet.

Av disse gav nærmere 17 prosent støtte til påstanden om at det finnes et hemmelig statlig program som bruker fly for å spraye kjemikalier i lufta. 2,6 prosent trodde påstanden var sann, mens 14 prosent trodde den var delvis sann.

Noen lignende undersøkelse er ikke gjort i Norge, men eposter og nettaktivitet vitner om at slike tanker finnes også her hjemme. Facebook-gruppa «Chemtrails Østlandet» har 665 følgere. Gruppa «Blå himmel nå – stopp værmodifiseringen» har 1417 følgere.

I dette bildegalleriet kan du se noen av postene som er lagt ut på sistnevnte gruppe den siste tiden:

På vei ut av flyet må jeg spørre pilotene: Hva tenker de om chemtrailernes påstand om at flyene sprayer ut kjemikalier?

– Bullshit. Vi slipper ut eksos, men det er ingen hemmelighet, sier kaptein Tor Hjelle og ler. Han peker på de over hundre knappene på vegger og tak i cockpiten. Alle har sin funksjon – men ingen brukes til ulovligheter.

Sven-Inge Johansen tror ikke at Widerøe-pilotene er involvert i noe utslipp. De kjemiske stripene kommer fra større jetfly og pilotene vet uansett ingenting, ifølge ham. Alt styres fra datamaskiner på bakken.

FÅR SEG EN LATTER: De to pilotene Tor Hjelle og Aleksander Glendrange lover at de ikke er involvert i noe hemmelig prosjekt som skal trikse med skyene. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Flystripene varmer kloden

SKIEN: Det flate landskapet gir god plass til himmelen, der jeg kjører bil fra Torp lufthavn til Skien.

EN FLYSTRIPE: Dette synet er det første som møter meg etter landing på Torp flyplass. Jeg fikk akkurat tatt bilde, før stripen forsvant. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

En hvit stripe skjærer gjennom alt det blå. Et syn jeg ellers aldri ville reagert på, men i dag ses verden med et annet filter. Skystripene er jo tross alt ikke naturlige. De er laget av fly og mennesker og ville ikke vært der uten oss.

Fagfolk kaller de hvite stripene «kondensstriper». Stripene består av små iskrystaller som oppstår bak motorene til fly som beveger seg høyt oppe, 8–12 kilometer opp i lufta. I kulden blir det varme, fuktige utslippet fra flyet avkjølt (kondensert); damp blir til dråper som igjen blir til is.

Noen ganger er forholdene optimale. Da kan flystripene bli liggende lenge og etter hvert bli omdannet til vanlige sirrusskyer.

Flystripene er ikke så uskyldige som man skulle tro: Flybransjen er i enorm vekst, og stadig flere skystriper tegnes på himmelen. Forskere mener at skyene faktisk bidrar til å varme opp kloden, fordi de hindrer langbølget stråling i å forlate atmosfæren.

På kort sikt bidrar skystripene til mer oppvarming enn CO₂, sier CICERO-forskere i en rapport om luftfart og klima.

I mars 2017 kom flystripene inn i det internasjonale skyatlaset og ble dermed regnet som «ekte» skyer.

Dette er vitenskapen jeg har i bagasjen på reisen til Skien. Hva Sven-Inge Johansen tenker, gjenstår å se.

BLIR STADIG FLERE: Forskere har beregnet at skystriper dekket 0,135 % av den nordlige halvkule i 2006. Flystripene og sirrusskyene bidrar til å varme opp kloden. Andre skyer, som ligger lavere, har motsatt effekt. Foto: Andreas Christen / Flickr

– Regndråpene har blitt større

Johansen venter utenfor kafeen Sitt ned i Skien. Det er her Aksjonsgruppa for blå himmel pleier å ha treffene sine, men i dag er det bare oss to.

Vi velger gatene fremfor kafeen. Jeg har tross alt kommet for å se skyene med Johansens briller.

ALLSIDIG: Som bussjåfør er Sven-Inge Johansen tidlig oppe om morgenen og observerer været. Johansen har tidligere jobbet på Steinerskolen. Han har også vært forretningsmann og bodd mange år i Tyskland. – Märtha Louise har gjort en betydelig innsats for en spirituell åpenhet, sier han og forklarer at dette var motiv for å flytte tilbake til Norge. Foto: Martin Torstveit / NRK

– De siste månedene kan jeg ikke huske å ha sett normale skyer, sier Sven-Inge og peker opp. Bussjåføren og jazzelskeren har skjorte og slips under ytterjakken og fjellsko på bena. Johansen er mye ute på tur og lar seg stadig forarge over at en himmel «tilsølt av flystriper» tar fra ham sola.

– Det blir kontinuerlig sprayet, hevder han.

I 2015 skrev han et bekymret innlegg i lokalavisa Varden og ble kontaktet av flere som støttet ham. Dermed ble aksjonsgruppa startet.

Det er ikke bare de hvite skystripene Sven-Inge er bekymret for. Det er alt været som kommer som en konsekvens av disse.

– De klarer å lage tåke. De klarer å lage unormal temperatur og kulde som er helt spesiell, som ikke hører hjemme hos oss. I fjor måtte vi stoppe alle bussene fordi det snødde så tett. Snøen var veldig våt og jeg mener at den var unormal. Også regndråpene har blitt større. Det er alle slike erfaringer som gjør at jeg mener dette er unormalt.

– Hvem er de, lurer jeg? Hvem står bak denne tuklingen med været?

– Det er et veldig viktig spørsmål, svarer Johansen uten å gi et konkret svar.

Også for meg er dette et viktig spørsmål. Kanskje vil Johansen forklare mer etter hvert som vi blir kjent.

Stoler ikke på meteorologene

En av medlemmene i aksjonsgruppa har montert et kamera på en stjernekikkert, og tar stadige bilder av flyene som passerer. Foto er blant aksjonsgruppas viktigste midler for å dokumentere det som foregår.

I februar 2017 samlet de bilder i en rapport og forklarer hvordan været ofte har endret seg i dagene og ukene etter at mange flystriper blir tegnet på himmelen.

Her er ett slikt eksempel:

Utdrag fra rapporten som Aksjonsgruppa for blå himmel skrev i februar 2017. Foto: Aksjonsgruppa for blå himmel

Jeg har fått statsmeteorolog Anders Sivle til å se på rapporten. Han roser Johansen for gode observasjoner, men mener at værskiftene har naturlige forklaringer.

FLERE FLYSTRIPER: Anders Sivle gir chemtrailerne rett i at det er flere fly og dermed også flere flystriper på himmelen nå. – Men at dette skal være årsak til ekstremvær, tåke, vind og snøvær har jeg aldri lært om, og det skulle jeg likt å se bevis for. Foto: yr.no

Ofte er det nemlig gode forhold for flystriper rett før et værskifte: Når varm luft (en varmfront) kommer mot Norge, vil den først treffe oppe i høyden fordi frontflaten er skrå. Der oppe gir den optimale forhold for flystriper. Noen hundre kilometer bak følger varm luft på bakken, og gir grått og vått vær.

Denne forklaringen kjøper imidlertid ikke Sven-Inge Johansen. Han har ikke tiltro til Anders Sivle og de andre meteorologene.

For å forstå mistroen må jeg ta enda et steg inn i Johansens verden.

– Skyene blir kokt med radiobølger

Det er ikke bare skystriper vi ser på Skiens-himmelen denne dagen. Johansen mener også at vi ser svake tendenser til det han kaller «varmebehandling»:

Anlegg blant annet i Alaska og Troms sender ut radiobølger som kan styre været, skape flommer, orkaner og tørke, hevder han. Hyppige ekstremvær kan være resultat av slik varmebehandling.

Noen ganger får behandlingen skyene til å koke, ifølge Johansen. Bildet under viser et slikt tilfelle (hentet fra aksjonsgruppas rapport):

VANSKELIG SKYTYPE: Dette er sannsynligvis en skytype som meteorologene ikke har hatt navn på før nylig: Asperitus. – Jeg er ikke overrasket over at vedkommende hos oss har hatt problemer med å identifisere den, sier statsmeteorolog Anders Sivle. Foto: Aksjonsgruppa for blå himmel

Johansen sendte et slikt bilde til Meteorologisk institutt, for å få en forklaring på fenomenet.

Vakthavende meteorolog var usikker på skytypen, og viste til en artikkel på Wikipedia som muligens kunne gi svar. Dette svekket Johansens tillit til norske meteorologer.

– Når jeg får servert fra Meteorologisk institutt at deres kilde er Wikipedia, ja da har ikke jeg noen grunn til å stole på dem. Jeg må beklage det. Jeg trodde det skulle være folk med masse viten der, men det virker ikke slik. Wikipedia er full av faktafeil og det må man være meget skeptisk til.

Frykter farlige stoffer i regnet

Vi blir enige om å ta opp samtalen med lydopptaker, slik at jeg slipper å huske alt. Jeg ler av min dårlige hukommelse, men for Sven-Inge Johansen er ikke hukommelse noen spøk.

Han mistet sin mor da hun hadde Alzheimer og er selv redd for at stoffer i lufta kan gjøre ham sløv, da spesielt aluminium. Derfor noterer han også ofte ned tanker og ideer på et ark.

Aksjonsgruppa for blå himmel har samlet regnvann og fått det analysert på et laboratorium. De bad laboranten lete etter de kjemiske stoffene aluminium og barium.

Foto: Aksjonsgruppa for blå himmel

Målingene viste at vannet inneholdt:

Aluminium: 8,2 mikrogram (0,0000082 gram) pr. liter.

Barium: 0,40 mikrogram (0,0000004 gram) pr. liter.

For Johansen er dette for mye.

– Om vi puster inn aluminium er det klart at det påvirker oss. Barium er et dødelig stoff. Ett gram kan ta livet av et menneske, sier han og hevder at ingen av de to stoffene skal finnes naturlig i regnvann.

Disse argumentene møter motstand hos fagfolkene.

Luftforsker: – Er ikke bekymret

ET EGET FAG: – Mye skal være riktig for at du skal kunne ta en vannprøve. Det er fort gjort å endre på den og tilføre noe som ikke var der i utgangspunktet, sier Hilde Uggerud som bruker syrevasket plast for nedbørmålinger. Foto: Ingar Næss

Jeg kontakter forsker Hilde Uggerud ved NILU – Norsk institutt for luftforskning. Prøvene til aksjonsgruppen gir absolutt ingen grunn til bekymring, sier hun.

På oppdrag fra NRK har Uggerud regnet ut hvor av dette vannet en person egentlig kan drikke før det over tid kan være skadelig.

Svaret er at et voksent menneske må drikke tusenvis av liter av regnvannet fra Skien i løpet av en uke, for å få i seg så mye aluminium fra regnvann at det overskrider grensen satt av Verdens helseorganisasjon WHO (se faktaboksen).

Person på 75 kilo: Kan drikke over 18 000 liter vann på en uke. Ekspandér faktaboks Hvor mye av regnvannet fra Skien kan man drikke, før mengdene aluminium og barium blir farlig? Dette svarer luftforsker Hilde Uggerud (NILU): «Organisasjoner som WHO og EU har utarbeidet veiledende verdier for tolerabelt ukentlig eller daglig inntak av aluminium og barium. De verdiene er beregnet slik at inntaket skal kunne skje gjennom hele livet uten at det gir negative helsekonsekvenser. Dersom alt aluminium du får i deg i løpet av en uke skulle komme fra dette vannet og du veier ca 75 kg, må du drikke mer enn 18 000 liter pr uke for å få i deg større mengde enn det WHO mener er tolerabelt. Tilsvarende må du drikke mer enn 37 000 liter av dette vannet pr dag for å få i deg for store mengder barium.» Se mer om grenseverdier her: Aluminium II Barium

Uggerud og kollegene overvåker lufta over hele landet og finner ofte at regnvann inneholder små mengder av både aluminium og barium. Skiensregnet er med andre ord helt normalt.

– Stoffene kommer sjelden fra menneskelig aktivitet, forteller Uggerud. De finnes naturlig i jorda, tas opp av planter, blir virvlet opp i lufta av vinden og kommer ned igjen med regndråpene.

Aluminium er det tredje mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen, ifølge Uggerud.

Hvorfor aluminium og barium?

Sven-Inge Johansen har tatt en blodprøve som viser at han har aluminium i blodet. Det bekymrer ham. Det er jo nærmest umulig å unngå å puste inn stoffene i lufta – ikke minst når tåken legger seg, forklarer han.

Dette er en misforståelse, ifølge Uggerud.

– Når mennesker får i seg aluminium er mest gjennom mat og drikke, og lite gjennom innånding.

– Men hvorfor i alle dager er chemtrailerne så opptatt av aluminium og barium, spør luftforskeren som får stadige henvendelser fra chemtrailere om akkurat disse stoffene.

Jeg bringer spørsmålet videre til Johansen. Han sier selv at han ikke er noen ekspert på kjemi eller vær, men at han sjekker de samme stoffene som andre chemtrailere omtaler.

– Disse stoffene har blitt funnet i analyser i USA og i Sverige og de blir forbundet med værmanipulasjon, svarer han.

Hilde Uggeruds forsøk på å berolige har liten effekt på Johansen.

– Jeg kjøper ikke den sånn uten videre. Det har samme nivå for meg som skyene fra Wikipedia, sier Johansen. Han viser til en episode i Cornwall i England i 1988 hvor det ble sluppet ut aluminiumssulfat i drikkevannet. Vannverkssjefen sa vannet var trygt å drikke, noe som i ettertid viste seg å være feil. Kanskje finnes lignende arrogante holdninger blant norske luftforskere?

– Jeg mener at et normalt regnvær ikke skal inneholde giftstoffer av noe slag, legger Johansen til og etterlyser enda bedre dokumentasjon fra NILU.

FRYKTER HAN FÅR STOFFENE INN MED TÅKA: – Vi har hatt mye tåke de siste årene. Den er veldig kald og ubehagelig. Jeg tror at det som blir sprayet opp av metaller kommer ned med tåka. Vi blir tvunget til å puste det inn, sier Sven-Inge Johansen som hele tiden dokumenterer det han ser. Foto: Martin Torstveit / NRK

Artikkelen min blir misbrukt

Hvor kommer ideene om chemtrails fra? Nylig var jeg selv med på å gi næring til påstandene deres.

MISFORSTÅTT: Denne artikkelen om geoengineering understreker at globale væreksperimenter IKKE er i gang. Noen tolker likevel teksten som bevis på det motsatte. Foto: NRK

19. mars publiserte jeg en artikkel om Helene Muri (UiO) som forsker på såkalt «geoengineering». Blant annet vurderer Muri og andre klimaforskere å legge et teppe av kunstige skyer rundt kloden, for å senke temperaturen dersom det blir for varmt.

I artikkelen går det frem at planene aldri har vært testet i virkeligheten. Ingenting av det som foregår er forsøkt holdt hemmelig av forskerne.

Likevel deles saken på sosiale medier av chemtrailere, som bevis på at et storstilt, hemmelig væreksperiment finner sted den dag i dag.

Jeg er ikke den eneste som opplever å bli misforstått. Flere klimaforskere uttrykker også frustrasjon over slike anklager. I USA har en forskergruppe laget en egen nettside som henvender seg til chemtrailerne, for å legge død påstandene om at de i hemmelighet trikser med været.

Selv navngir Sven-Inge Johansen to norske klimaforskere under våre samtaler, som han mener er involvert i hemmelig værmanipulasjon. Dette er forskere som har vært synlige i media og debatten om klimaendringer.

Høsten 2016 gikk forskere for første gang vitenskapelig løs på chemtrailernes argumenter. I en rapport publisert i Environmental Research Letters nektet atmosfæreforskere fra hele verden, inkludert Norge, at hemmelig værmanipulasjon fant sted. Skybilder og målinger fra chemtrailerne hadde en naturlig forklaring.

Sven-Inge Johansen lar seg ikke overbevise av et nærmest enstemmig forskerkorps.

– Det stemmer ikke overens med det vi kan se med våre egne øyne, sier han.

SØKER SANNHETEN: – Jeg skal jobbe for at vi skal forstå hva som skjer. Jeg vil gjøre folk oppmerksomme på det som foregår og er beredt til å gå så langt som jeg må for å rekke ut med det. Med ordentlige midler, ikke noe snusk eller fanteri, sier Sven-Inge Johansen. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Hvorfor? Hvem står bak?

Mørket er i ferd med å sluke skystripene på Skiens-himmelen. Vi nærmer oss også den mørkeste siden av Johansens tanker. For hvorfor skal noen tukle med været vårt i all hemmelighet? Hvem står bak?

Noen chemtrailere har et enkelt svar: Det er myndigheter og forskere verden over som allerede er i gang med geoengineeringen. De vil kjøle ned kloden uten å fortelle det til deg og meg.

Dette tror ikke Johansen på. Det er for enkelt. Han er klimaskeptiker og tror ikke klimaendringene finner sted. Han tror derimot at klimafortellingen brukes for å skjule de egentlige motivene bak sprayingen av himmelen. En slags dekkhistorie, med andre ord.

Hva er i så fall det egentlige motivet, lurer jeg?

Dette tenker Johansen mye på, og velger til slutt å dele noen spekulasjoner med meg. Kanskje er det noen som vil kontrollere matproduksjonen i verden, og skape tørke slik at mer mat må genmodifiseres? Kanskje er det et forsøk på å kontrollere tankene våre med radiobølger? Kanskje skal været brukes som våpen, kraftigere enn atombomben?

– Uansett er det et militært prosjekt. Det er ikke sivilt. Det betyr at de har store ressurser, sier han og forklarer det mest sannsynlig er statlige aktører med skjulte hensikter som står bak.

– Av den konspiratoriske typen

LYDIGE NORDMENN: – Vi er opplært til at staten alltid har rett. Norge er et stille land hvor alle tusler rundt og er fornøyd med regjeringen, sier Oddekalv som mener global oppvarming finner sted. Problemet, i hans øyne, er at noen har blitt for ivrige i et forsøk på å kjøle ned kloden, uten å diskutere det offentlig. Foto: Tim Christian Wassmo / NRK

Aksjonsgruppa for blå himmel har en frontfigur som jeg kjenner fra andre sammenhenger. Kurt Oddekalv leder Miljøvernforbundet, og stod frem som chemtrailer i 2015.

Oddekalv deler Johansens bekymring over at flyene sprayer kjemiske stoffer ut i lufta, og han blir skremt av målinger som viser aluminium og barium i regnvannet.

Men ett sted skiller argumentene deres lag. For Oddekalv er fortellingen om klima og geoengineering nok. Han tror forskere og politikere kjøler ned kloden i all hemmelighet, for at vi selv skal slippe å endre forbruket vårt.

Noen andre bakenforliggende motiver har han ikke tro på.

Jeg forteller at Sven-Inge Johansen har andre tanker. Det var ikke Oddekalv klar over.

– Johansen er mer av den konspiratoriske typen. Vi har ikke diskutert det i detalj, men jeg er åpen for at mennesker har forskjellige meninger, sier Oddekalv.

Vil ikke kalles konspiratorisk

Stillhet. Tomme blikk. Latter.

Sven-Inge Johansen møter mange ulike reaksjoner når han forteller omverden om sine mistanker om værmanipulasjon.

Vi har satt oss ned på kafeen hvor Aksjonsgruppa for blå himmel vanligvis møtes. Her holder de foredrag og snakker om observasjoner av været.

I jakten på sannhet er fellesskapet godt å ha. Når jeg nevner begrepet «konspiratorisk», blir Johansen provosert.

KAN DONALD TRUMP HJELPE MED Å FÅ FREM SANNHETEN? Johansen og chemtrailere over hele verden har sendt brev til Trump hvor de ber ham ta skystripene på alvor. – Jeg tror han er en mann som tilhører et annet miljø enn det etablerte, eller eliten, sier Johansen. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Å sverte andre ved å bruke begrepet «konspirasjon» er å opptre hovmodig uten annen interesse enn maktutøvelse. Det er å bruke en hersketeknikk overfor folk som mener noe annet enn det de selv mener, sier Sven-Inge. Han mener at både NRK og styresmaktene får folk som ham til å holde fingrene fra fatet, ved hjelp av slike teknikker.

Jeg tenker at Johansen har en tung bør å bære med dette prosjektet. Hadde det ikke vært godt å oppdage at alle mistanker var feil?

– Det hadde vært fantastisk. Men jeg tror ikke det skjer. Jeg er på jakt etter sannheten, og tar jeg feil så skal jeg akseptere det. Men jeg må få argumenter som stemmer overens med det jeg ser.

– Jeg tror det er mange som ikke vil se opp på himmelen. Da åpner de en stor lem og det ramler ut altfor mye på en gang, sier Johansen.

Hjemreisen: Værkaos og lynnedslag

Neste morgen laver snøen ned over Østlandet. Biler sklir av veien og værkaoset er et faktum.

KAOS-MORGEN: Snøen laver ned og lager trøbbel for mange som skal reise med bil og fly. Meteorologene har varslet været god tid i forveien. Årsaken er et kraftig lavtrykk over De britiske øyer. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Før landing i Bergen må Widerøe-flyet gjennom tre lag med skyer som alle gir grundig bank til flykroppen. Foran oss blir et annet fly truffet av lynet. Det smeller – men ingen stor skade er skjedd.

Været viser muskler, og i mine øyne er det slik det skal være.

For Sven-Inge Johansen og chemtrailerne er det sannsynligvis nok en bekreftelse på at været er manipulert. De ser himmelens dramatikk på sin egen måte.

Hvordan vil det gå med samfunnet dersom alle skal definere sin egen sannhet, lurer jeg? Hvis alle skal varsle sitt eget vær? Stille sin egen diagnose? Analysere sitt eget drikkevann, ut fra egne kriterier om hva som er trygt?

Hvordan skulle denne flyturen gått for seg, om jeg ikke valgte å stole på pilotene og ingeniørene som bygget flyet?

Det hele kunne endt i kaos. Som journalist vil jeg være åpen og nysgjerrig, men vitenskap og fakta er fortsatt det viktigste. Også etter denne reisen.