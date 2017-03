Vinteren i nord ble den våteste noensinne registrert

Lavtrykkene har sust inn fra Atlanterhavet i de tre vintermånedene vi har lagt bak oss, og det har satt sine tydelige spor i værstatistikken.

Det er mars og kalenderen sier vår. Dermed er det tid for å oppsummere vinteren - selv om du kanskje ikke opplever at den er helt over ennå.

Knusktørt østafjells – kliss klass i nord og vest

Det er Nord-Norge og Vestlandet som har fått gjennomgå i de tre vintermånedene vi har lagt bak oss, mens Sørlandet og Østlandet har ligget i le og nærmest tørket opp:

Meteorologenes oppsummering av vinterværet viser at det har kommet nesten dobbelt så mye nedbør i nord som vanlig (180 prosent av normalen). Det er ny rekord: Ikke siden målingene startet i år 1900 har man hatt en så våt vinter i nord.

Også vestlendingene har vasset i regn og snø, mens folk på Østlandet og Sørlandet har fått rundt halvparten så lite nedbør som vanlig.

Se de store kontrastene i kartet fra meteorologene:

Nedbøren for hele landet var 140 % av normalen, og sesongen er blant de 15 våteste i serien som går tilbake til 1900. Foto: Meteorologisk institutt

Varmt over alt

Kulda har satt inn i korte perioder denne vinteren, men det er mildværet som har dominert.

Om vi ser på landet under ett ble vinteren 3,7 grader varmere enn normalt, og den ble dermed den 8. varmeste vinteren noensinne registrert.

På kartet under kan du se hvordan enkelte landsdeler, som høyfjellet i Sør-Norge, har hatt hele 6–7 grader over normalen.