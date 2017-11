Varsler storm langs kysten

– Vinden vil øke utover onsdagen. På kvelden og natten er det varslet storm fra Sogn til Sunnmøre, med vind opp i full storm ved Stad. Det kan også bli en del kraftige vindkast, sier statsmeteorolog Ida Fossli.

Merkes langs hele kysten

MELDER REGN OG VIND: – Lavtrykkene står i kø inn mot kysten, sier meteorolog Ida Fossli Foto: Petter Strøm / NRK

Et stabilt høytrykk over Russland gjør at det blir heftig vær når lavtrykket fra vest treffer Norge.

Lavtrykket blir blokkert av høytrykket i øst og presses i stedet nordover langs norskekysten.

Resultatet blir mye regn og kraftig vind fra Rogaland til Nordland.

– Lavtrykket vil merkes som en god kuling langs hele kysten og i fjellet i Sør-Norge, men aller mest rundt Stad-området, sier Fossli.

– Samme tendens frem mot helgen

Uværet vil flytte seg raskt oppover kysten mot Trøndelag og Nordland i løpet av torsdagen, men avtar såpass at vinden neppe vil komme opp i mer enn kuling i disse områdene.

Trodde du det var over etter det, tar du feil:

– Kuling og nedbør blir nok tendensen for store deler av landet også frem mot helgen. Det kommer flere lavtrykk utover uken, men ikke med like mye futt i alle, sier Fossli.

Østlandet slipper unna

Østlandet ligger i le for uværet og slipper unna det meste av vind og nedbør denne uken.

– Der venter vi mye skyet og mildt vær fremover. Skulle det bli klarvær, blir det fare for nattefrost, sier Fossli.

Se været nå og tre timer fremover i denne grafikken fra nettsiden Earth: