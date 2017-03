Varsler både snøkaos og strålende sol

Norge går en usedvanlig kontrastfylt værhelg i møte, og årsaken til det hele ser du på værkartet.

KONTRASTER: Lavtrykket kommer inn over de britiske øyer og gir både snø og storm og kuling i Sør-Norge. Foto: MET

OBS: Sjekk veimeldingene når du skal over fjellet med bil, råder Ida Fossli. Foto: Hanneke Luijting / MET

Mens et høytrykk gir reneste påskestemningen midt i landet, kommer et kraftig lavtrykk til å gi ruskevær og trøbbel lenger sør. Nå går meteorologene ut med OBS-varsel for det vi har i vente.

En halvmeter snø på Sørlandet

Sørlendinger må finne frem både snøskuffer og vindjakker. De neste dagene kommer snøen og den vil sannsynligvis fyke sidelengs i kulingen.

Mest snø kommer i Agder og Telemark.

– Det kan komme en halv meter snø fra lørdag til mandag, altså i løpet av to døgn. Det er mye til å være der, sier statsmeteorolog Ida Fossli.

Snøgrensen legger seg nesten helt ned til kysten de neste dagene, forteller meteorologen. Mest sannsynlig kommer det regn og ikke snø helt ytterst ved havet.

Litt lenger nord blir været hakket roligere. I Oslo kan du få rundt 10-15 centimeter snø fra lørdag til mandag.

– Kjør over fjellet på lørdag!

Også i fjellet i Sør-Norge vil du merke det kraftige lavtrykket. Snø og storm kan gi trøbbel for alle som avslutter vinterferien denne helgen.

Til dem som skal over høyfjellet med bil har meteorologen følgende beskjed:

– Stikkordet er å komme seg hjem lørdag. Med vind og snø blir det mye snøfokk og det blir fort vanskelige kjøreforhold.

Uværet som setter inn lørdag kveld gir seg ikke før mandag, sier meteorologen og legger til at heller ikke de nordlige fjellområdene i Sør-Norge slipper unna vinden.

Påskestemning midt i landet

Så til det hyggelige: For det er ingen tvil om hvem som er helgens værvinnere.

– Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland får kanonfint vær, med nesten ikke en sky på himmelen. De er værvinnerne, til gagns, sier Ida Fossli.

PÅSKEFORHOLD I VINTERFERIEN: I Nordland avsluttes vinterferien denne helgen. Været spiller på lag. Foto: Ida Margrete Hansen

Er du heldig blir høytrykket som gir finværet liggende til ut i neste uke.

Gode temperaturer vil gjøre at vinteren i Midt-Norge får påskepreg fremover: Om dagen vil sola varme og gi plussgrader de fleste steder (med unntak av Nordland). Om nettene blir det kaldt.

Holder du til på Vestlandet og Nord-Norge får du hakket mer skyer og nedbør enn i Midt-Norge, avslutter meteorologen.