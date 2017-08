Tidenes varmeste juli – for andre år på rad

Ferske tall fra værgigantene NASA og NOAA viser at juli 2017 inntar en delt førsteplass, sammen med fjorårets rekordvarme juli.

Juli 2016 skrev seg da inn i historiebøkene som den varmeste måneden siden målingene av global temperatur startet i 1880.

Det er imidlertid en stor forskjell på de to julimånedene, som gjør årets varme mer oppsiktsvekkende.

KINA: En hetebølge i Beijing i midten av juli tvang folk ut mot sjøen. Her ble det trangt om plassen. Foto: / AP

El Niño er ikke her

I fjor ble den globale temperaturen løftet et ekstra hakk av en usedvanlig varm og kraftig El Niño i Stillehavet.

I år har El Niño trukket seg tilbake. Derfor har klimaforskerne forventet at temperaturen globalt ville gå noe ned, sammenlignet med 2016.

HYGEN: – I det store mønsteret peker dette i retning av en varm klode, sier forskeren. Foto: Caroline Drefvelin / NRK

Det har den også gjort i månedene fra januar til juni 2017, men med mindre marginer enn forventet . Og denne julimåneden er altså forspranget «spist opp».

– Dette er skremmende. Vi ventet at temperaturen skulle gå ned, ikke ligge på rekordnivå, sier Hans Olav Hygen. Han er klimaforsker ved Meteorologisk institutt og har blant annet ansvar for å følge temperaturmålinger fra Norge og verden tett.

– Disse målingene forteller den gode gamle storyen om at global oppvarming er i full gang, og at vi alltid vil få oss noen overraskelser.

SKOGBRANNER: En fransk kvinne får trøst av brannmannskapet etter at flammene har slukt eiendommen hennes. Varme og tørke har gitt flammene næring i land som Frankrike og Portugal i juli 2017. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Små marginer

Det er hårfine beregninger som ligger bak tallene og kåringene fra NASA og NOAA:

Ifølge NASA var juli 0,83 grader over normalen (1951-1980). Teknisk sett overgår dette fjoråret med 0,01 grad, men fordi marginen er såpass liten mener NASA at de to målingene tangerer hverandre.

Ifølge NOAA, som beregner sine tall på en litt annen måte, var årets juli hakket kjøligere enn fjorårets. Grunnen er at luften over de store verdenshavene har blitt kjøligere, mens temperaturen over land faktisk var høyere enn i 2016.

For forskerne er det uansett trenden, og ikke «pallplasseringene», som betyr noe:

Ni av de ti varmeste julimånedene målt siden 1880 har alle funnet sted etter 2005, kommenterer NOAA i sin pressemelding.

FRA BLÅTT TIL RØDT: De røde kurvene er målinger gjort etter år 2000. Foto: NASA

Satellittene ikke enige

Det er målinger fra 6300 værstasjoner verden rundt, skip og boyer, som ligger til grunn for tallene fra NASA og NOAA.

Siden 1979 har også satellitter tatt tempen på kloden. Disse måler høyere opp i atmosfæren, og viser at juli 2017 ikke bød på rekordvarme.

Trenden er likevel den samme som hos bakkemålingene: Klimaet blir varmere.