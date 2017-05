Sommer i sør, vinter i nord

– Det blir utrolig kontrastfullt i Norge denne helgen, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.

Lengst i nord kan det bli skikkelig vinterlig med snø, vanskelige kjøreforhold og 3–5 grader, mens det i sør og øst kan bli over 25 varmegrader.

Sommerlig i Sør-Norge

Sør- og Østlandet får en deilig smak av sommer de neste dagene.

Agnese Kocere, Lina Wang og Sam Terkelsen hadde bytta ut eksamenslesing med en liten bade- og øl-pause i anledning solas besøk i Oslo onsdag.

– Det er helt nydelig, men det passer ikke så bra med eksamen som starter snart, sier Sam, mens de tre kjente på vanntemperaturen Huk badeplass hadde å tilby.

Lørdag blir det imidlertid enda varmere, ifølge meteorologene.

– Temperaturene kan kanskje til og med bikke 25 grader, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.

Det strålende været gir også høye UV-verdier: Husk solkrem!

Både torsdag, fredag og lørdag blir fine dager stort sett på hele Sør- og Østlandet, men søndag er det slutt for denne gang. Skyer og litt nedbør vil avslutte helgen her.

Vestlandet sør for Stad vil også få en fin helg, selv om den starter med tunge skyer og regn på torsdagen.

Det vil lette utover kvelden og lørdag skal bli den fineste dagen også her. Temperaturene vil ikke bli like høye i vest som på Sør- og Østlandet, men det kan bli opp mot 20 grader.

SOL VS. SNØ: Badesesongen er i gang i Sør-Norge. I Nord-Norge er det imidlertid lavtrykk fra Barentshavet som gjelder. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Værskifte på Nord-Vestlandet

Vi kan takke et høytrykk over Storbritannia som pumper varm luft inn over landet for godværet i sør. Men det sommerlige været strekker seg ikke lenger enn til Nord-Vestlandet.

Værskiftet starter ved Møre og Romsdal og Trøndelag og fortsetter nordover. Her blir det dessverre grått og vått nesten hele perioden.

Den beste meldingen meteorologen kan komme med er at det ikke blir stabilt dårlig, men skiftende og opphold i perioder.

Snø og vanskelige kjøreforhold i nord

Lengst i nord er det fremdeles lite vårvær i sikte.

De som skal ut på veiene bør beholde vinterdekkene på, for meteorologene sender ut obs-varsel for vanskelige kjøreforhold på grunn av snø i høyere strøk både i Troms og Finnmark.

På fjellovergangene i Troms og Finnmark kan det bli snø og vanskelige kjøreforhold. Bildet er fra E6 over Hatter tirsdag. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Et lavtrykk i Barentshavet gir vind fra nord med kald luft og lite sommerfølelse. Trøsten fra meteorologen er at det også her vil være skiftende og ikke snø og regn hele tiden.

– Det ser ikke helt gale ut hele perioden, men det er veldig variabelt når det er fint og ikke, forklarer Valved.