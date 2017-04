Sju vêrfenomen du treng å forstå

Veit du eigentleg kva som er grunnen til den dårlege bylufta på kalde dagar med lite vind? Veit du korleis jetstraumar bidreg til at dei kraftigaste stormane kjem i vinterhalvåret? Og veit du kva som er grunnen til at ein ofte får ettermiddagsbyer på varme og klare sommardagar?

MELDER VÊRET: Statsmeteorolog Terje Walløe presenterer vêret på NRK1. Foto: NRK

Når meteorologane presenterer vêret på TV-skjermen prøver dei å gjera det så forståeleg som mogeleg. Men for å gje ei presis vêrmelding kjem ein ikkje unna nokon faguttrykk.

For å gjera deg betre i stand til å forstå kva som styrer vêret, har YR og meteorolog Kjersti Opstad Strand laga ein serie lettfattelege vêrvideoar. Kanskje du får litt meir utbytte neste gong du ser vêrmeldinga på TV?

Kva er jetstraumar?

Kvifor kjem dei fleste lågtrykka frå vest og innover vestlandskysten? Og kvifor er kjem dei kraftigaste uvêra ofte i vinterhalvåret? Litt av forklaringa får du når meteorologen forklarar fenomenet jetstraumar:

YR forklarer værfenomener: Jetstrøm Du trenger javascript for å se video.

Kva er inversjon?

Kalde vinterdagar med lite vind har vorte eit mareritt for astmatikarar i dei største norske byane. Fleire gongar kvar vinter får dei rett og slett beskjed av helsestyremaktene om halda seg inne. Forklaringa er som regel at det oppstår inversjon:

YR forklarer værfenomener: Inversjon Du trenger javascript for å se video.

Kva styrer tidvatnet?

Kva er det som gjer at ein har høgvatn og lågvatn? Og kva er det som gjer at sjøen kan stiga så mykje at me kallar det stormflod?

YR forklarer værfenomener: Tidevann Du trenger javascript for å se video.

Kva er frontar?

Du har sikkert høyrd meteorologane varsla om at ein kaldfront er venta inn over norskekysten. Men kva er eigentleg ein front, og kva gjer dei med vêret?

YR forklarer værfenomener: Fronter Du trenger javascript for å se video.

Kvifor får ein ettermiddagsbyer på varme sommardagar?

– I dag har meteorologen bomma med vêrvarselet, tenkjer du kanskje når ettermiddagsbyene kjem etter ein varm og fin sommardag utan ei einaste sky på vêrkartet. Her forklarar meteorologen fenomenet sommarbyer.

YR forklarer værfenomener: Sommerbyger Du trenger javascript for å se video.

Kva er skilnaden på vêr og klima?

Alle snakkar om klima. Men kva er eigentleg skilnaden på vêr og klima?

YR forklarer værfenomener: Vær og klima Du trenger javascript for å se video.

Kvifor oppfører våt snø seg annleis enn tørr snø?

Korleis heng det saman at det kan komma fem centimeter snø på bakken når meteorologen berre varsla fem millimeter nedbør? Og kvifor nyttar det ikkje å laga snømann med tørr snø?