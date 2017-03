Det er ikkje noko kva som helst atlas som vert lansert torsdag 23. mars. The International Cloud Atlas vert gitt ut av Verdas meteorologiorganisasjon (WMO) og er sjølve rettesnora for all kunnskap om skyer. Reine bibelen for dei som interesserer seg for kondensdottar på himmelen.

Det er i følgje National Geographic 66 år sidan sist ei ny sky vart anerkjend. Denne gongen er det ei heil rekkje namn dei skyinteresserte må venna seg til.

METEOROLOG: Anders Doksæter Sivle ved Meteorologisk institutt. Foto: yr.no

– Når WMO kjem med eit nytt skyatlas må meteorologar over heile verda forholda seg til det, seier statsmeteorolog Anders Doksæter Sivle ved Meteorologisk institutt.

Å skilja mellom dei ulike skytypane – det finst nærmare hundre ulike variantar – kan vera kompliserte saker for dei aller fleste. Nedst i artikkelen kan du finna fem skytypar som meteorologen meiner folk flest kan ha glede av å læra seg.

«Flystriper» er skyer

Den mest folkelege nykommaren på lista er homogenitus – menneskeskapte skyer. Bak det latinske namnet skjuler mellom anna kondensstripene frå fly seg.

– Tidlegare har ein klassifisert «flystriper» som fjørskyer, vel å merka viss dei har overlevd ei stund. Men når det vert gjort mange observasjonar som ikkje passar inn i det vanlege systemet, er det naturleg at dei får eit eige namn, seier Doksæter Sivle.

Kondensstriper som vert «hengande» lenge kan faktisk ha innverknad på vêret.

Også skyer forårsaka av til dømes skogbrannar, fossefall, metting av luft over skog og av menneske har fått plass i den offisielle skyoversikta.

GRENSESPRENGJANDE: Dette er eit døme på volutts, på engelsk roll cloud. Den har frå i dag fått status som ein ny skytype. Her observert i Uruguay i 2009. Foto: Daniela Mirner Eberl / wikipedia

Historisk rullesky

Fleire av nykommarane i skyatlaset er av det spektakulære slaget. Blant dei finn ein den kanskje mest historiske tilveksten: Volotus, på engelsk roll cloud. Dette er ikkje berre ein skyformasjon, men ein skytype, som gjer at ein får fleire nye skynamn.

Desse relativt sjeldne skyene er kjenneteikna ved at dei er lange og røyrforma, og rullar rundt ein horisontal akse.

Den skyformasjonen som har vore mest omtalt i forkant av lanseringa, er òg av det spektakulære slaget. Sidan 2009 har entusiastar kjempa for at skyformasjonen asperitas skulle få ein plass i det gode selskapet. Og slik vart det.

ASPERITAS: Mange har ivra for at denne skyformasjonen skulle få plass i skybibelen til WMO. Foto: Ave Maria Mõistlik / wikipedia

Ikkje noko luftslott

Sjølv om dei nye skynamna kanskje ikkje får følgjer for korleis norske meteorologar formidlar vêret på, understrekar Andres Doksæter Sivle at oppdateringa av skyatlaset er særs viktig.

– Ein får ei meir presis inndeling. Det gjer det lettare å snakka med kvarandre om desse skyene. Presis kunnskap om skyer er heilt avgjerande i meteorologien, seier statsmeteorologen.

Mange av dei nye skyformasjonane har enno ikkje fått norske namn. Anders Doksæter Sivle kan forsikra om at namnediskusjonen har vore i full gong lenge.

Her er meteorologen sine fem skytips:

Haugskyer: Varslar om sommarbyer HAUGSKYER: Ei haugsky er i ferd med å tårna seg opp. Det ser ikkje så dramatisk ut, men sjansen er stor for at du har regnbyer i vente. Foto: Simon Eugster / Wikimedia Commons Meteorologen: «Særleg sommarbyger er ei utfordring å varsle, og spesielt akkurat kva tid dei treffer. Om kjenner til korleis skyene byggjer seg ut og utviklar seg kan ein saman med vêrvarselet finna ut om det kjem byer der ein er. Desse haugskyene som vert danna om ettermiddagen om sommaren er forstadiet til bygeskyene». Latinsk namn: Cumulus congestus

Amboltskyer: Fare på ferde LYN OG TOREVÊR: Ser du ei slik sky kan det vera fare på ferde, seier meteorolog Anders Doksæter Sivle. Foto: Annar Hanssen Meteorologen: «Eit klassisk scenario om sommaren er at haugskyene veks utover dagen, og vert høgare og høgare. Etter kvart utviklar dei seg til byeskyer. Dei aller største og flottaste å sjå på, veks så mykje i høgda at dei til slutt treff «taket» (eit stabilt luftlag som kan vera fleire tusen meter over bakken). Då breier dei seg ut til sida og får ei form som minner om ein ambolt. Ser du ei slik sky kan det vera fare på ferde: Lyn, torevêr, og hagl.» Latinsk namn: Cumulonimbus incus

Linseskyer: Varslar om vind i fjellet SJÅ OPP FOR VIND: Om du ser slike skyer i fjellet er det fare for sterk vind. Foto: Per Magne Morken, Ringebu Meteorologen: «Dette er ein underkategori av andre skytypar, som altocumulus. Dei ser ut som linser eller mandlar, og kan sjå ganske flotte ut. Dei er grei å kunna dra kjensel på fordi dei som regel vert danna på lesida av fjell når det bles mykje i høgda. Ser ein desse skyene bør ein vera obs på mykje vind i fjellet, og gjerne òg turbulente forhold.» Latinsk namn: Lenticularis

Makrellskyer: Meir ustabilt vêr STRIPER: Cirrocumulus minner om stripene på ein makrell. Foto: Thorbjørn Koch Meteorologen: «Makrellskyene er ganske flotte å sjå på, men dei kan indikera ein litt ustabil vêrtype eller vera ein forsmak på dårlegare vêr. Dei er relativt enkle å kjenna att, og ein kan sjekka høgda på dei ved å halda ei strak hand opp mot himmelen. Om enkeltskyene er på storleik med fingernaglen di er det makrellskyer. Er enkeltskyene større, om lag som knyttneven, er det altocumulus (nokon kallar dei lammeskyer). Og er de enno større enn knyttneven, så er det stratocumulus». Latinsk namn: Cirrocumulus (altså om enkeltskyene er om lag like store som fingernaglen di).