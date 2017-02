Det er venta vanskelege køyreforhold i fjellet i Sør-Noreg tysdag.

Mykje nedbør, temperaturar rundt null grader og vind, gjer at Meteorologisk institutt tysdag føremiddag sende ut eit obs-varsel for Agder, Telemark og delar av Rogaland.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det vert kraftig vind mellom sør og søraust, noko som kan føra til at det samlar seg opp mykje snø og vert snøfokk enkelte plassar. Det store lokale nedbørsmengder i form av våt snø eller regn, seier vakthavande statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Ifølgje varselet reknar ein med mellom 20 og 30 millimeter nedbør i området dei neste tolv timane.

Følg med på situasjonen på vegane i Sør-Noreg her.

Rekn med kolonnekøyring

Dei som skal køyra i fjellet bør rekna med å bruka lenger tid enn normalt.

METEOROLOGEN: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl ber bilistane om å førebu seg på kolonnekøyring. Foto: Hanneke Luijting

– Om du er i fjellet må du rekna med kolonnekøyring. Då er det dei vanlege forholdsreglane som gjeld: Full tank og mat i bilen, seier statsmeteorologen.

I Agder og Telemark kan det verta vanskelege køyreforhold ikkje berre i fjellet, men elles i indre strok. Lengst vest, i Rogaland, er det meldt opp mot sterk kuling 20.

Overvatn langs kysten

Det er òg fare for overvatn, spesielt i tettstadar og byområde.

– Langs kysten kan det verta snakk om lokalt overvatn. Derfor rår me folk om å reinsa kummar og avløp for snø og is, seier Løvdahl.

Meteorologane reknar med at situasjonen vil normalisera seg i løpet av kvelden, men at nullføre kan føra til glatte vegar lenger aust, i Østfold, Oslo og Vestfold natt til onsdag og onsdag morgon.