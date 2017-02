Nå kommer snøen i nord og øst

Denne uken flytter snøen og skiføret seg et hakk nærmere deg som bor i Nord-Norge eller østafjells. Og til helgen tar snøværet seg ytterligere opp i øst.

Nord-Norge først ut

SNØ: Snøen er høydepunktet på værfronten denne uka, sier meteorolog Ida Fossli. I neste uke kommer kanskje godvær og høytrykk til hele landet, men det er ennå usikkert, legger meteorologen til. Foto: Hanneke Luijting / MET

ØSTLANDET UTSATT: De neste dagene kommer lavtrykkene inn langt sør i landet. Mens Nord-Norge og Vestlandet var i skuddlinja forrige uke er det østafjells sin tur nå. Foto: MET

I forrige uke feiet lavtrykkene inn mot Vestlandet og Nord-Norge. Regnet strakte seg langt opp i fjellene og vinteren var lenger unna enn noen gang.

Denne uken ser det atskillig bedre ut, sier statsmeteorolog Ida Fossli fra sitt kontor i Tromsø.

– I Nord-Norge er det endelig bedre tider etter at all snøen regnet bort. Nå kommer det snø både onsdag og torsdag, men det er små mengder.

Vil du på ski, er det bare å komme seg ut.

– Det er gode skimuligheter i lysløypa her i Tromsø, sier meteorologen.

I Trøndelag og på Vestlandet blir det lite snø den neste tiden – i hvert fall i lavlandet. Østafjells er historien en annen!

Østlandet havner i skuddlinja

Lavtrykkene har skiftet bane og treffer Sør- og Østlandet den neste tiden. Da kommer det skyer og snø.

Snøværet starter allerede onsdag. Det er ikke snakk om enorme mengder i begynnelsen, kanskje opp mot to centimeter om dagen. Nok til å gi vinterstemning og etter hvert skiføre et sted nær deg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I helgen tar snøværet seg opp. Om det blir nok til å lage kaos er usikkert, sier Fossli.

– Det blir jo fort kaos rundt Oslo-området om det ikke blir brøytet. Det skal ikke så mange centimeterne til.

Men obs obs! Ikke alle østafjells får snø, understreker meteorologen. Noen får regn – og nøyaktig hvor grensen går er vanskelig å si.

– Langs kysten på Sørlandet blir det nok plussgrader og regn. Jo lenger inn i landet du kommer, jo større er sjansen for hvit nedbør. Jeg er usikker på hvor hvitt det blir i Oslo.

Kanskje er det høytrykk på vei?

I neste uke kan du få gode muligheter til å nyte snøen som eventuelt har lagt seg.

Et høytrykk er allerede på vei inn over nordlige deler av Skandinavia – og kanskje legger det seg etter hvert til rette over hele landet?

Det er lov å håpe.

– Tendensen er høytrykk over hele landet fra starten av neste uke. Men det er veldig usikkert. Prognosene spriker, avslutter meteorologen.