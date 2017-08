Nå braker det løs over Europa

Husker du supercellen som rev opp trær med rota og gav haglkuler store som golfballer på Østlandet i august 2014? Om du reiser sørover i Europa er det slikt vær du må stri med denne uken.

MYE VÆR I VENTE: Vibeke Thyness advarer folk i Sør-Norge mot bulder, brak og mye regn i dagene som kommer. Foto: Bård Gudim

Her i Norge havner vi i utkanten av uværet, men det kan likevel bli heftig nok.

– De fleste hadde vel ønsket seg stabil varme og rolige forhold. Men vi får ta det vi får, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness, som legger til at Nord-Norge slipper billigst unna de neste dagene.

Natt til onsdag: Tordenvær lyser opp nattehimmelen

Mandag kom tordenværet til Sør-Norge, og særlig Trønderne fikk kjenne på værkreftene da knallharde kuler av is kom fykende mot bakken.

Tirsdag får «søringene» en pause. Men så ...

Natt til onsdag ruller tordenbygene inn over Sørlandet, Rogaland og Hordaland. Onsdag morgen har bygene også nådd området rundt Oslofjorden.

– Det er litt usikkert hvor langt nord bygene vil gå, men det vil fortsette med ustabil luft, byger og torden i store deler av Sør-Norge utover dagen, sier Thyness.

– Ingen slipper unna på torsdag

Mens regnbygene skrur seg av og på denne onsdagen, blir det få (om ingen) tørre pauser i Sør-Norge på torsdagen.

– Da er det et stort lavtrykk fra Atlanterhavet som melder sin ankomst og det blir regn til alle, sier Thyness.

Våtest kan det bli i Rogaland, på Sørlandet og på deler av Østlandet. Kanskje kan noen få 30–40 millimeter regn på et døgn?

– Det pleier å være en fordel at slike lavtrykk passerer fort, men dette blir liggende. Her er det ikke sjans til å slippe unna, sier meteorologen som vil vurdere å gå ut med OBS-varsel for dette regnet i løpet av onsdagen.

Superceller herjer i Europa

Norge ligger i en lomme av kald luft disse dagene, og kontrasten til den voldsomme varmen lengst sør i Europa er stor. I Italia får du over 40 varmegrader akkurat nå.

SUPERCELLE: Dette ekstremt kraftige tordenværet oppstår der kald luft fra Norden møter varm luft fra Sør-Europa. En supercelle er i praksis flere tordenbyger som har slått seg sammen, og som varer lenger enn vanlige tordenbyger. Foto: Meteorologene på Twitter

Der den varme og kalde lufta møtes (Frankrike, Tyskland, Polen og etter hvert Baltikum) oppstår de såkalte «supercellene». Dette er tordenvær mye kraftigere enn det vi er vant med i Norge. Det blir mer regn, mer vind og større hagl.

FARLIG: Store hagl knuste bilruter da en supercelle traff Østlandet sommeren 2014. Foto: Øyvind Dølplads / Leserbilde

I Norge har vi hatt slikt vær en gang tidligere, på Østlandet i starten av august 2014.

– Det er greit at vi ikke møter slikt vær i Norge så ofte, sier Thyness og avslutter med nedslående nyheter for helgen som kommer.

– Det blir mer ustabilt vær mot helgen, særlig i Sør-Norge, selv om du også kan få gode perioder innimellom. Det blir ikke noen fin sommerhelg.