Lavtrykkene herjer før jul

Regn, sludd, kuling og tunge skyer. Det er stort sett dårlig vær tv-meteorolog Kristian Gislefoss ser i prognosene for førjulsdagene.

HAR MYE Å FØLGE MED PÅ: Lavtrykkene står i kø utenfor kysten den neste uken, forteller Kristian Gislefoss. Foto: Bård Gudim

– Det er ikke mye finvær å spore, sier han og skynder seg å legge til at Sør- og Østlandet er periodens værvinnere, – selv om heller ikke disse får strålende vintervær.

Det er fire lavtrykk som kommer til å prege været fremover, forteller Gislefoss:

1) Helgen: Uvær i vest, midt og nord

Helgen blir usedvanlig grå, våt og forblåst på Vestlandet, I Trøndelag og Nord-Norge.

Fordi det blir stadig mildere frem mot søndagen kommer snøgrensen til å krype oppover. På søndag ligger den gjerne så høyt som 1000 meter over havet i Sør-Norge.

Synderen er et lavtrykk ute i havet. Det treffer aldri Norge, men gir likevel mye vær og verst kan det bli lørdag ettermiddag.

– Østlandet og Sørlandet er værvinnerne i helgen. Her blir det i hvert fall perioder med sol og ingen nedbør, sier Gislefoss.

2) Mandag: Uvær på Svalbard

19. desember er det ett år siden et snøskred tok to liv på Svalbard. I dagene før dette hadde det snødd og blåst.

19. DESEMBER 2015: To personer omkom da dette snøskredet gikk i Longyearbyen. Foto: Helge Carlsen / NRK

Nå må folk på Svalbard forberede seg på en ny runde med uvær. Allerede i helgen setter mildværet inn og gir sludd og regn som kan fryse til is på bakken. Men verst blir det altså på mandag.

– Da kommer et lavtrykk rett inn mot Spitsbergen. Det gir i hvert fall sterk kuling og en god del nedbør. De kan fort få 30 millimeter nedbør, og hovedsakelig kommer det som snø, sier Gislefoss.

3) Neste uke: Lavtrykk pumper mildvær inn over landet

Samtidig legger et annet lavtrykk seg godt til rette ved Island. I flere dager vil det pumpe sørlige vinder inn over Fastlands-Norge. Særlig torsdag og fredag kan det bli mildt, grått og vått på Vestlandet, sier Gislefoss.

Det store spørsmålet er selvsagt om været setter kjepper i hjulene for dem som vil hjem til jul.

– Jeg tror folk burde komme seg fra A til B, slik prognosene ser ut i dag. Jeg tror ikke vi snakker om stengte fjelloverganger, sier Gislefoss som lover å vite mer om dette over helgen.

HJEM TIL JUL: Skal du over fjellet før julaften kan det være lurt å følge med på værvarselet. Foto: Anders Nøkling / NRK

4) Nytt uvær på julaften?

Dette er langt frem i tid for en meteorolog, men Gislefoss er ganske sikker på at et nytt lavtrykk kommer til å prege været i Sør-Norge rundt julaften. Kanskje er det kuling og regn som akkompagnerer når Sølvguttene synger julen inn på tv denne dagen?

Til slutt har meteorologen en gladnyhet til deg som feirer jul på Østlandet.

– På julaften ser vi muligheten for snø i hovedstaden, så det liker vi, avslutter Gislefoss.