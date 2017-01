Tore Furevik oppsummerer noe av det forskerne i dag vet om sirkulasjonen i Atlanterhavet:

HAVSTRØMMENE ER ROBUSTE: Data fra innlandsisen på Grønland og forenklede klimamodeller har antydet at havstrømmene i Atlanteren kunne skru seg av og på i løpet av kort tid, og at Golfstrømmen ville stoppe kunne bli en konsekvens av global oppvarming. I dag tror man at strømmene i Atlanteren er mer robust. De er 11 000 år siden forrige gang den nordlige grenen av Golfstrømmen, det vi kaller for Den norske atlanterhavsstrømmen, tilsynelatende stoppet. I dag mener forskerne at det heller ikke da var en full stopp, men at strømmen ble litt svakere og at den dukket ned i møte med ferskere overflatevann og fortsatte i dypet.

MOTOREN I NORD KAN SVEKKES: Forskning viser at et varmere klima kan svekke havstrømmenes motor i nord, på grunn av varmere vann, økt nedbør og smelting av is på Grønland. Om hundre år kan svekkelsen være på rundt 10-20 prosent.

VINDENE ER VIKTIGE: Vindene er en annen viktig motor bak havstrømmene, og disse kommer ikke til å svekkes selv om isen smelter.

LUFTA VARMER NORGE: Mye av varmen kommer via luft til Nord-Europa, ikke via havet. Havstrømmene betyr med andre ord ikke alt for klimaet i nord.