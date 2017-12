Kraftig stormsenter på vei mot Vestlandet

Den heftige lavtrykksaktiviteten utenfor norskekysten vil ingen ende ta. Fra før har Meteorologisk institutt iverksatt økt observasjon, såkalt Fase A, på grunn av de voldsomme nedbørsmengdene som fosser ned over Rogaland og Hordaland akkurat nå.

Nå erklæres også Fase A på grunn av et stormsenter som vil treffe vestlandskysten fra torsdag kveld til fredag.

Kan treffe fire fylker

USIKRE PROGNOSER: Meteorolog Anne-Mette Olsen og hennes kollegaer på Vêrvarslinga for Vestlandet overvåker stormsenterets bevegelser. Foto: privat

Igjen er det Rogaland og Hordaland som blir truffet. Det kan bli ganske heftig storm også i Sogn og Fjordane og Sunnmøre, men her er prognosene mer usikre.

– Det begynner torsdag kveld, med sørvestlig vind opp i full storm styrke på kysten av Rogaland og Hordaland. Når lavtrykket har passert, skifter vinden til vestlig og nordvestlig retning. Det vil føre til full storm, muligens også sterk storm, i de samme fylkene, sier meteorolog Anne-Mette Olsen ved Vêrvarslinga for Vestlandet.

Det er ventet vindkast helt opp i 40 meter per sekund.

– Husk å sikre løse gjenstander. Trær og bygninger kan få skader, lyder advarselen fra Meteorologisk institutt på Twitter.

Foto: Met.no

Stormsenteret er ustabilit og derfor også litt uforutsigbart. Meteorologene kan derfor ennå ikke si sikkert hvordan stormen vil merkes i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre.

– Spørsmålet er om lavtrykket blir liggende over de to fylkene, noe som vil gi lite vind, eller om også de kommer på baksiden og får vinden med full styrke, sier Olsen.

Det er også sendt ut OBS-varsel for høy vannstand fra Stavanger til Rørvik i forbindelse med stormen.

Frykter ekstremvær

Ekstremværvarslingen er delt inn i fire faser. Fase A betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer utviklingen.

– Dette uværet kan utvikle seg til et ekstremvær. Kriteriene for å sende ut ekstremvarsel for vind er sterk storm og/eller vindkast på over 35 meter per sekund, sier Anne-Mette Olsen.

Blir uværet oppgradert til Fase B, som er korttidsvarsel før et ekstremvær inntreffer, blir det utarbeidet detaljert varsel hver sjette time. Uværet vil da også få et navn.

Samtidig blir samfunnet satt i beredskap for å takle de skadene og vanskene som kan oppstå.

Liten storm og kastevinder i nord

Lavtrykket vil også sørge for at det vil blåse mye også lenger nord. Når det passer Nordvestlandet, vil det skape kraftig sørøstlig vind i Nordland og Troms. Det er sendt ut OBS-varsel for begge disse fylkene.

– Her kan det komme opp i liten storm utsatte steder, med vindkast på 30-40 meter per sekund. Det blir ikke like kraftig som «Ylva», men et hakk eller to under, sier vakthavende meteorolog i Tromsø.

Vinden kommer først inn over Helgeland torsdag morgen og brer seg over hele Nordland, før den treffer Troms ved 18-tiden. Det vil blåse svært godt i om lag halvannet døgn før vinden avtar.

Deler av Vest-Finnmark kan også komme til å merke uværet fredag.

140 millimeter nedbør på ett døgn!

De voldsomme nedbørsmengdene over midtre og indre deler av Rogaland og Hordaland har ikke ført til noen alvorlige hendelser. Liarvatn på mellom Strand og Hjelmeland i Rogaland har fått hele 140 millimeter nedbør siste døgn, med Mauranger i Hardanger er en god nummer to med 112 millimeter.

– Det er veldig mye, men dette er også steder som er vant til å få mye nedbør, sier Olsen.

Regnværet har så langt ikke budt på noen overraskelser for meteorologene.

– Nå venter vi 50-90 millimeter frem til torsdag kl. 12. Da regner vi med at denne hendelsen vil være over, sier Olsen.

Flom- og skredfare på oransje nivå

NVE overvåker situasjonen med tanke på rasfare og flom. Tirsdag var snøskredfaren oppe på rødt nivå i Hardanger, men onsdag er både snøskredfaren og flomfaren begge på oransje nivå. Der ser de også ut til å bli.

– Vi føler situasjonen er rimelig under kontroll. Samtidig er det viktig å si at oransje varsel er alvorlig og indikerer at det kan oppstå skader, sier vakthavende hydrolog i NVE, Elin Langsholt.

Vaktleder for NVEs snøskredvarsling, Håvard Thorseth, sier det heller ikke er er ventet noe omfattende skredaktivitet kommende døgn.

– Det ligger ikke an til noen forverring av situasjonen, sier han.