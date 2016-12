Kan bli tredje generasjon Gislefoss som melder været

I tidligere tider var den en selvfølge at barn fulgte i foreldrenes fotspor, yrkesmessig. I dag er det få som gjør det, viser forskning gjort ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Unntaket er profesjonsyrker som lege, jurist, sivilingeniører og tannleger. Her er det gjerne en økonomisk begrunnelse for at barna velger samme karriere som foreldrene (feks ved at de overtar deres praksis).

Dersom man likevel velger mors eller fars fag kan forklaringen være at man får interesse, verdier og kunnskap med seg hjemmefra.

Les mer på forskning.no