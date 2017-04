Kan bli knallstart på påsken

Vår kjemper mot vinter akkurat nå. Den ene dagen laver snøen ned, mens regnet deretter vasker bort alt det hvite.

Denne uken blir ikke noe unntak, men til helgen sniker en høytrykksrygg seg inn over Sør-Norge og kan gi en fin start på påsken.

BLIR FINVÆRET LIGGENDE? - Det ser ut til å komme nye lavtrykk fra vest etter helgens runde med finvær, sier Gunnar Livik. Foto: Privat

– Det er Østlandet som har de sikreste varslene, men det er også indikasjoner på at det blir bra på Vestlandet sør for Stad, sier statsmeteorolog Gunnar Livik og understreker at varslene er usikre.

Mens Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kan få et lavtrykk å stri med i starten av palmehelgen, kan de to nordligste fylkene få bedre forhold med fralandsvind og kulde (før et nytt lavtrykk kommer hit på søndag).

Advarer mot sterk sol

Årets påske er sen, noe som betyr at sola står høyere på himmelen og har mer intense stråler enn det som er vanlig i påsken.

– I fjellet i Sør-Norge kan påskesola bli like intens som sola på Sørlandet i slutten av mai. Så husk både solkrem og solbriller, sier forsker Bjørn Johnsen i Statens strålevern.

Det forventes en UV-indeks på opp mot 5 i påskefjellet i Sør-Norge. UV-indeks sier noe om hvor intense de ultrafiolette (UV) strålene fra sola er, hvor 1 på indeksen er svak og 11 er ekstremt sterk.

Her ligger snøen

Værgudene har vært sparsomme med snøen i vinter. På det første kartet under kan du se hvor snøen er dypest akkurat nå, mens det andre kartet viser at snøen i sør er temmelig våt sammenlignet med snøen i nord.

Denne uken får begge landsdeler påfyll av snø og i Sør-Norge kan snøgrensen ligge på 600–800 meter.

Den dårlige nyheten er at snøgrensen kan stige til 1000 meter på torsdag og fredag. Mange vil dermed oppleve at pudderet blir pakket pent sammen av regnet.

OBS: Sjekk skredfaren på varsom.no

SNØDYBDE 3. APRIL: Det er fjellheimen i vest som har mest snø i Sør-Norge, mens store deler av Nord-Norge fortsatt har snø. Foto: senorge.no

VÅT SNØ 3. APRIL: Det er klister som gjelder under skia når snøen er våt og fuktig. Foto: senorge.no

