– Folk ved kysten må forberede seg, advarer statsmeteorolog Anne Mette Olsen og ber folk sikre nøst og kjellere.

– Så høy vannstand vi venter nå, skal bare komme hvert tiende til tyvende år.

Floen kan nå sitt høyeste nivå mellom klokken 9 og 11 torsdag formiddag. Stavanger er først ut, Måløy og Stad kommer sist.

Mer informasjon om tidevann og vannstand hos Kartverket

Tre vestlandsfylker kan få oversvømmelser

Det er et litt annerledes uvær folk i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane må forberede seg på denne gangen.

Det er nemlig ikke vinden som kan bli ekstrem, som under ekstremværet Urd, men det er havet som sakte men sikkert kan heve seg til ekstreme nivåer.

Nå går statsmeteorolog Anne-Mette Olsen og kollegene ved Meteorologisk institutt ut med et såkalt Fase A-varsel for strekningen mellom Åna Sira og Stad. Det betyr at et ekstremvarsel med et navngitt uvær kan bli neste steg.

STAVANGER: Byen ble nesten slukt da havet steg i desember 2013. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Kan bruke sandsekker for å hindre vannet

Dette varselet er spesielt viktig for deg som har hus og nøst ved sjøen, sier meteorologen.

– Folk bør ikke ha ting de er redde for på gulvet i nøstet, og kanskje kan de dekke til med sekker slik at det ikke trenger inn vann under døra. Båter som ligger på land må trekkes godt opp, sier Olsen.

ADVARER: Vannstanden kan bli høyest i Bergensområdet, men resten av Vestlandet blir også rammet, sier Anne-Mette Olsen. Foto: privat

– Vi er selvsagt også redde for at folk vil få vann inn i hus og kjellere, dersom de bor nært havet, legger hun til.

Havet kan heve seg 60-75 centimeter over det som er oppgitt i tidevannstabellen denne torsdagen, på grunn av været som påvirker.

Nivået i tidevannstabellen er i utgangspunktet høyt på grunn av astronomiske forhold, det vil si måten månen og solen er plassert på akkurat disse dagene.

Bryggen i Bergen kan flomme over

Dersom meteorologenes prognoser viser seg å stemme vil Bryggen i Bergen bli et vått sted på torsdag.

Prognoser viser at vannet kan stå rundt 20 centimeter over Bryggen, det vil si 220-225 centimeter over sjøkartnull.

– Jeg er ganske sikker på at det kan bli problemer i dette området, sier Olsen.

Under den mye omtalte stormflorekorden i Bergen 27. februar 1990 var vannstanden på 241 centimeter over sjøkartnull.

Kan bli liten storm

Vinden kommer fra vest på torsdag og bidrar på den måten til å stue havet opp mot land.

– Det blir sterk vestavind, men det er ikke noe ekstremvær med tanke på vinden. Det blir sterk kuling og liten storm, særlig kanskje Rogaland får den sterkeste vinden.

Folk i fjordene må også være obs på den høye vannstanden. Vestavinden kan bidra til å stue vannet opp inne i fjordarmene.