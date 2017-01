Kan bli ekstremvær i Nord-Norge

FRYKTER VINDEN: – Kysten er vant til vind, men i innlandet er det ikke like vanlig, sier Tore Vassbø. Foto: MET

KRAFTIG: Ekstremværet Ole rev av hustak. Det kan også onsdagens uvær gjøre. Foto: Viviann Sødahl

I Nord-Norge kan det gå fra vindstille til storm og orkan på kort tid denne onsdagen, dersom de mest alvorlige prognosene stemmer.

– Folk må sikre løse gjenstander. Og når uværet kommer bør de holde seg inne, sier statsmeteorolog Tore Vassbø som nå går ut med et såkalt fase A-varsel (se faktaboks).

I neste omgang kan meteorologene gi ut ekstremvarsel, fordi de frykter at uværet kan være til skade for liv og verdier. Uværet får navn og samfunnet settes i beredskap.

Se vinden klatre nordover

På animasjonen under ser du hvordan vinden først treffer Nordland onsdag ettermiddag før den flytter seg nordover og treffer Finnmark natt til torsdag.

I verste fall kan vindstyrken ha orkan styrke, som er det høyeste nivået på Beaufort vindskala. Orkan forekommer svært sjelden, og kan gi uvanlig store ødeleggelser.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Ligner på ekstremværet Ole i 2015

Vinden kan gå fra stille til storm på kort tid, og kanskje er den på sitt verste i bare to timer, sier Vassbø som mener at dette uværet ligner på ekstremværet Ole som herjet i februar 2015.

Ole rev i stykker bygninger, stengte veier og tok strømmen fra 70 000 mennesker i nord.

Det er når vinden kommer fra nordvest at den blir farlig, sier meteorologen.

– Det er en av de verste vindretningene her i nord, for da står vinden rett inn mot kysten. Når det blåser fra nordvest har vinden mulighet til å trenge langt inn over landet.

Det er særlig vindkast som gir skade under uvær, og denne gang tror meteorologene at vindkastene kan bli på hele 35–45 sekundmeter.

– I innlandet er ikke folk vant til så sterk vind. Det er det som er skummelt.

EKSTREMVÆRET OLE: Vinden kan komme like brått nå som under ekstremværet Ole. Regn og snø kan gi dårlig sikt og vanskelig kjøreforhold, ifølge meteorologene. Foto: Larsen, Marius Helge / NTB scanpix

Tror folk tar varselet alvorlig

I forrige uke varslet meteorologene ekstremværet Vidar på Vestlandet, men den varslede floen ble aldri så ødeleggende som mange fryktet.

Vassbø håper ikke dette påvirker folks oppfattelse av det nye værvarselet.

– Du kan ikke sammenligne disse uværene. Dette blir mye vind, men det er alltid usikkert hvor kraftig den blir og hvor den blir kraftigst.

Akkurat nå er lavtrykket som gir onsdagens uvær ved Azorene i Atlanterhavet, og de neste dagene skal det fraktes til Norge via den kraftige jetstrømmen.

– Nå viser prognosene at Vesterålen og Troms får den verste vinden. Men enn så lenge varsler vi for Salten og nordover til Finnmark. Det er alltid usikkerhet rundt hvor det blir kraftigst, avslutter meteorologen.