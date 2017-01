Ingen kald, fin vinter i sikte

2017 har fått en usedvanlig mild start. Over hele landet ligger temperaturene langt over normalen, om man ser på de siste tretti dagene under ett.

SAVNER SNØEN: Bjart Eriksen er glad i snø og vinter og vil gjerne ut og leke. Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen

Snøen har heller ikke lagt seg, slik mange vil ha den. På kartet under ser du at det denne fredagen knapt finnes steder i det norske høyfjellet med tørt, fint skiføre (blå farge).

– Trist at jeg ikke kan gå på ski i lavlandet

I gangen hjemme hos statsmeteorolog Bjart Eriksen står ski og snowboard og roper på å bli brukt.

– Jeg var på Tryvann forrige helg og det lå ikke mer enn 3–5 centimeter snø i naturen. I skianlegget hadde de selvsagt en bedre såle på grunn av kunstsnøen.

– Det er trist at jeg ikke fikk oppleve hvit jul og at jeg ikke kan gå på ski i lavlandet. Vi må dra opp i høyfjellet og det er helt krise.

SPESIELT: Denne fredagen er det usedvanlig mildt i høyfjellet og snøen er våt. På grunn av inversjon er det plussgrader steder som Kvitfjell, Sognefjellshytta. Foto: senorge.no

Gladnyhet: Snøen kommer til Sør-Norge

Heldigvis er ikke situasjonen helsvart, for snøen er faktisk på vei til Sør-Norge denne helgen.

På søndag kan det komme et fint hvitt dryss, også et godt stykke ned i lavlandet.

– Etter denne helgen vil det være kortere vei til snøen, uansett hvor du befinner deg i Sør-Norge, sier Eriksen.

I de tre nordligste fylkene skal det fortsette å regne i helgen. Jakter du på nysnø må du opp i høyden – kanskje så mye som 500 meter over havet. Søndag kveld blir det kaldere, og i Troms kan det bli hvitt på bakken, helt ned i lavlandet.

Vindene kommer fra feil retning

Eriksens jobb som meteorolog er å se på været langt frem i tid. De neste fire ukene skjer det lite nytt på værfronten, tror han. Mildværet fortsetter.

– Det kommer snø i varierende grad, men det er også regn. Grunnen er at vi har en ugunstig vindretning med vinder fra vest og sør som dominerer. Da blir det temperaturer over normalen hele tida.

For at Norge skal havne i fryseboksen, slik vi gjorde vintrene 2009/2010 og 2010/2011, må været gjøre helomvending. Helst bør lufta komme fra Russland og Sibir.

– Det ser ikke ut til at det blir liggende noe høytrykk som gir østavinder. Har vi ikke det får vi heller ikke sprengkulde.