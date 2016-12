Hvordan kan det regne i minusgrader?

Vi har fått dette spørsmålet fra Martin Rong:

Hvor mange minusgrader er det mulig at det regner i? Her har det regnet i fire minus, hvordan er det mulig? Burde det ikke falt som haggel? Bor på det laveste punktet i området.

Frysende eller underkjølt regn

Hei Martin, takk for et aktuelt spørsmål. Regn i minusgrader er det vi kaller for frysende regn, eller underkjølt regn. Det fører til vanskelige kjøreforhold, alvorlig ising på fly, nedising av kraftlinjer og mer.

FARLIG: Underkjølt regn er særlig alvorlig for flyene. Her er utsikten fra cockpit. Foto: Flickr: Shawn

Det oppstår når vi har et lag med varmegrader et stykke over bakken, mens det er kuldegrader nær bakken.

En typisk situasjon som kan gi frysende regn er i forbindelse med en varmfront etter en kuldeperiode. Varmere luft har kommet inn i høyden, men den tunge stabile kaldluften ligger stedvis igjen i lavlandet i indre strøk.

Nedbøren som dannes i skyene starter som snø, og smelter til regn mens den faller gjennom laget med varmegrader.

Fryser til is når dråpene treffer bakken

Når regnet faller inn i det kalde laget nær bakken vil det ikke uten videre fryse til is.

Små dråper kan kjøles ned langt under null uten å fryse. Hvor langt avhenger av dråpestørrelse, dråpenes innhold av mikroskopiske forurensinger, og hvor lenge dråpene befinner seg i laget med minusgrader. De fryser da ikke til is før de treffer underlaget.

TREFFER NOE: Regndråpene fortsetter å være dråper, selv om det er minusgrader i lufta. Når de treffer gjenstander på bakken fryser vannet umiddelbart til is. Foto: Flickr: Lord of the Wings

En egen form for frysende regn har vi når luftlaget med plussgrader går helt ned til bakken. Kun selve bakken har temperatur under null.

Kan være under 15 minusgrader

Hvor kaldt kan det så være? Det er ikke noe i veien for å få frysende regn ved 10-15 minusgrader, kanskje lavere også!

I noen tilfeller der luften nær bakken er svært kald, eller laget med minusgrader nær bakken er dypt kan dråpene fryse til is igjen før de når bakken. Det faller da iskuler eller iskorn som minner om små hagl, men måten de dannes på er helt forskjellig.

Hagl oppstår i bygeskyer med kraftige opp- og nedgående vinder, og disse har gjennomgått flere opp- og nedturer gjennom skyen med gjentatt smelting og frysing før de har vokset seg store og tunge nok til å falle ut av skyen som hagl.