Runar Berggren spør:

– Kan vi forvente en snøfattig vinter i Sør-Norge i år siden den forrige vinteren var snørik?

Statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes svarer:

SVARER OM SNØ: I dag er det statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes som svarer på spørsmålet. Foto: PRIVAT

Vinteren 2018 var snørik i hele Sør-Norge og mange fikk smaken på lange skiturer på gnistrende skiføre. Antall «skidager» – definert som dager med mer enn 25 centimeter snø – på Bjørnholt i Nordmarka var oppe i 115.

Det var mer enn dobbelt så mange som i 2017.

STOR VARIASJON: Antall skidager på Bjørnholt i Nordmarka fra 1897 til 2018 (NB: Ingen data for perioden 1938-1953) Foto: Meteorologisk Institutt

Til tross for dette er trenden at antallet skidager minker de aller fleste steder i landet. Det har vært størst reduksjon i snømengde lavlandet og i kystområder, mens man enkelte steder i høyfjellet har hatt en økning.

Ingen sammenheng

Klimaendringer gjør at både temperaturen og nedbøren øker, men enda er ikke temperaturøkningen så stor at den har begynt å redusere snømengdene i de høyestliggende fjellområdene (over 1300 m).

Figuren over viser også at det er store år-til-år-variasjoner, og man har ikke klart å påvise noen klar sammenheng mellom snømengden én vinter og den neste.

Det er altså ikke slik man må forvente en snøfattig vinter i Sør-Norge i år siden den forrige var snørik.

NORDMARKA I FJOR: Det går nedover med skiføret i Nordmarka i Oslo, men fortsatt varierer forholdene kraftig fra år til år. Foto: Nina Didriksen / NRK

Hvordan vinteren blir er vanskelig å vite da det heller ikke finnes noen gode sesongvarsler for snø.

Slik får vi perfekt skiføre

Det kan absolutt være mulig å spenne på seg skiene selv om ikke snømåleren viser «skidag» og 25 cm, men man trenger gjerne flere lag med snø før forholdene blir ordentlig gode.

En oppskrift på godt skiføre kan være:

Et par uker barfrost Et godt lag med snø rundt null grader En kort mildværsperiode som gjør at laget smelter litt En kuldeperiode som gjør at laget fryser til og danner en solid «såle» Mange lag tørr nysnø

