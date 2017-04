Været har vist seg fra sin skumleste side nord i Barentshavet i mars og april. Det har kystvaktfartøyet KV Svalbard og mannskapet fått kjenne kraftig på kroppen.

Vind og kulde har fått havet til å legge seg som et iskaldt lokk på fartøyet. Mannskapet har måttet kjempe med store slegger for å hindre at den tunge isen får overtaket. I verste fall kan den gjøre det 103 meter lange kystvaktskipet ustabilt.

ALLSIDIG: Artilleristene jobber med å banke is av kanonen. Foto: Håkon Kjøllmoen / Forsvaret

Storm, sjøsprøyt og kulde: En livsfarlig kombinasjon

På bildene i denne saken har det verste uværet har lagt seg. Soldatene kan endelig gå ut og bruker «værvinduet» til å banke løs is – før værkreftene nok en gang viser iskalde muskler.

Værstasjonen om bord på KV Svalbard har vist 19 minusgrader den siste tiden. I tillegg har det blåst rundt 40–50 knop, noe som tilsvarer både liten og full storm.

Kombinasjonen av vind og kulde har gitt en følt temperatur på rundt 40 minusgrader.

Slikt vær er ikke til å spøke med – særlig ikke når man er på havet og sjøsprøyten slår opp over dekk. Det finnes mange historier om hvordan is på master og overbygg har gjort ishavsskuter ustabile, og til slutt fått dem til å gå rundt.

– Selv mange kilometer med varmekabler i dekk hjelper ikke mot stadig sjøsprøyt som fryser og danner is på fartøyet, sier kapteinløytnant Håkon Kjøllmoen som har tatt bildene i denne saken.

TUNG IS: Tonnevis med is på dekk gjør hverdagslivet vanskeligere. I tillegg kommer utfordringer med stabiliteten. Foto: Håkon Kjøllmoen / Forsvaret

KV SVALBARD I ISEN: Dette er kystvaktens største fartøy. Det er isforsterket, og skal kunne ferdes i jevn is på en meters tykkelse og fire meter oppstykket is. Foto: Håkon Kjøllmoen / Forsvaret

Må hjelpe andre nedisete fartøy

KV Svalbard er ikke alene om å kjempe i ishavet disse dagene. På sin inspeksjonsrunde møtte de nylig fartøyet Joint Viking som fisker snøkrabbe. Også her er isen et problem.

– Isen har blitt en betydelig utfordring for snøkrabbeflåten øst i Barentshavet, sier Kjøllmoen og forteller at de måtte hjelpe med å banke løs is under inspeksjonen.

– Siden snøkrabbefisket startet for noen år siden har det ikke vært observert så mye is så langt sør som nå. Den konstante vinden fra nord fører ikke bare isen sørover, den sørger også for at gradestokken holder seg stabilt under 15 minus, avslutter kapteinløytnanten.

FISKER SNØKRABBE: Joint Viking og de andre snøkrabbe-fartøyene har teiner stående ute over tid. Noen av disse er nå i områder dekket av is og er vanskelige å få opp. Foto: Håkon Kjøllmoen / Forsvaret