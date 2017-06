Det er enno nokre dagar att til båla vert tent over det ganske land. Meteorologane byrjar likevel å sjå konturane av kven som stikk av med det beste vêret.

Mariann Foss varslar vêret for Jonsokafta. Foto: Marit Hommedal

– Det ligg an til at Nord-Noreg får det tørraste vêret sankthans, medan det på Vestlandet er størst sannsyn for regn, seier statsmeteorolog Mariann Foss.

Sør- og Austlandet får varmen

Austlandet ligg litt midt i mellom med 50–70 prosent sjanse for regn.

– Også på Sørlandet er det moglegheit for regn, men den er ein del lågare. Det er framleis litt vanskeleg å gje eit klart skilje, fortel statsmeteorologen.

Klokka 14.00 på fredag ser det ut til å bli varmast ved kysten frå Hvaler (Østfold) til Kristiansand (Vest-Agder). Kanskje er det ytre strøk av Telemark som kjem aller best ut, med om lag 19 grader i Skien.

Mest sannsynleg kjem ingen stader i Noreg over 20 grader.

Samtidig har også Skagerakk og kysten høgast utslag på vind. Men det er ein søraustleg vind som bles inn varme luftmassar, forklarar Foss. Også i Trøndelag vert det greie temperaturar. Kanskje får du over 16 grader fredag ettermiddag.

Kaldt i nord

Til trass for at Nord-Noreg vert tørt, bør ikkje ytterjakka leggast igjen heime av den grunn. Jobbar vi oss lenger ned på temperaturmålaren finn vi Nord-Troms, Finnmark og Spitsbergen på botn. Mest sannsynleg vert det under ti grader her.

– Kaldast vert det i Spitsbergen som får om lag 5–6 grader. Deretter er det indre strøk av Troms og Finnmark (og høgfjellet i Sør-Noreg) som får lågaste temperaturar på 8–10 grader.

Det ser også ut til å bli ein del vind i områda Troms, Lofoten og Vesterålen på kvelden.