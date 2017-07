Kalenderen viser 19 dagar inn i juli, og for mange har ikkje sommaren innfridd håp om å få gøyme vekk dunjakka. Det har mange stadar handla om å kaste frå seg gjeremål når sola har titta fram mellom skyene.

I Bergen har juli så langt vore den kaldaste på 19 år. I Tromsø kunne dei sjå nysnø på kvite fjelltoppar 4. juli. Per 18. juli hadde Bergen berre ein registrert nordisk sommardag (temperatur over 20 grader) og Trondheim to. I Stavanger hadde dei så langt ingen sommardag registrert.

Men kvar i Noreg har juli vist seg frå si gode side?

Flest sommardagar i juli

Nordiske sommardagar, som er temperaturar over 20 grader, har folk på Austlandet fått nyte flest av så langt i juli. Sørlandet heng ikkje langt etter, og heller ikkje motsett ende av landet, i Aust-Finnmark, har dei hatt reint få sommardagar.

JULIVARME: 17. juli publiserte Meteorologisk institutt oversikt over sommardagar i Aust-Finnmark. Foto: @meteorologene / Twitter

Øvst troner Buskerud og Vestfold, ifølgje tal frå Meteorologisk institutt.

Både Gulsvik og Nedre Eggedal i Buskerud og Tønsberg i Vestfold har per 18. juli hatt 16 av 18 julidagar der gradestokken bikka 20 grader.

Litt lenger ned på lista

15 av 18 dagar: Lier i Buskerud, Hokksund i Buskerud, Drammen i Buskerud, Galleberg i Sande i Vestfold, Borgheim i Nøtterøy i Vestfold og Notodden i Telemark.

Lier i Buskerud, Hokksund i Buskerud, Drammen i Buskerud, Galleberg i Sande i Vestfold, Borgheim i Nøtterøy i Vestfold og Notodden i Telemark. 14 av 18 dagar: Fleire stasjonar i Oslo, Gjerstad i Aust-Agder, Gjerpen i Telemark, Horten i Vestfold, Ås i Akershus, Kjeller i Akershus, Huggenes i Rygge i Østfold og Føynland og Torød i Nøtterøy i Vestfold.

Fleire stasjonar i Oslo, Gjerstad i Aust-Agder, Gjerpen i Telemark, Horten i Vestfold, Ås i Akershus, Kjeller i Akershus, Huggenes i Rygge i Østfold og Føynland og Torød i Nøtterøy i Vestfold. 13 av 18 dagar : Askim i Østfold, Asker i Akershus, Hønefoss i Buskerud, Flesberg i Buskerud, Svelvik i Vestfold, Ramnes i Vestfold, Vestskogen i Nøtterøy i Vestfold, Melsom i Sandefjord i Vestfold, Porsgrunn i Telemark og Gvarv i Telemark.

: Askim i Østfold, Asker i Akershus, Hønefoss i Buskerud, Flesberg i Buskerud, Svelvik i Vestfold, Ramnes i Vestfold, Vestskogen i Nøtterøy i Vestfold, Melsom i Sandefjord i Vestfold, Porsgrunn i Telemark og Gvarv i Telemark. 12 av 18 dagar: Nyrud og Svanvik i Pasvik i Finnmark, Nelaug i Aust-Agder, Landvik i Grimstad i Aust-Agder, Bø i Telemark, Kongsberg i Buskerud, Nesbyen i Buskerud, Hakadal i Nittedal i Akershus og Tomb i Råde i Østfold.

Utsiktene for denne veka ser heldigvis betre ut for Vestlandet og fleire andre stadar i Sør-Noreg. Vi kryssar fingrane for at talet på sommardagar i juli aukar i desse områda!