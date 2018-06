Halve Norge får fin sankthans

Et svakt høytrykk i Nordsjøen gir nordvestlig vind inn mot Sør-Norge, noe som fører til fint vær i det meste av landets sørlige halvdel på lørdag.

– NEDBØR I NORD: Meteorolog Tone Christin Thaule har ikke gode nyheter for den nordlige landsdelen. Foto: Meteorologisk institutt

– Det ser ut til å bli mye bra. Noen steder kan det komme litt regn tidlig på dagen, men etterpå ser det ut til å bli oppholdsvær og ganske pent både på Vestlandet, Sørlandet og på Østlandet, sier meteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Stiv kuling i sørvest

Temperaturmessig kommer Østlandet og Sørlandet best ut, med rundt 17-18 grader midt på dagen. Vestlandet ser ut til å få en god del lavere, med 12-14 grader på dagtid og rundt ti på kvelden.

På kysten er det ventet litt vind, og i Rogaland kan det bli ganske friskt. Ifølge Thaule er det ventet nordvestlig stiv kuling på kysten, spesielt sør for Boknafjorden.

Heldigvis ligger det an til at vinden roer seg og minker til frisk bris ut på kvelden. Dermed skulle det ikke være noen fare for sankthansbålene sør på Vestlandet.

Vått fra Møre og nordover

Nord for Stad og Dovre ser det derimot ut til at man må jobbe litt for å få fyr på bålet.

– De nordvestlige vindene sender nedbør inn over Møre og Romsdal og Trøndelag, og her blir det regnbyger på lørdag. I Nord-Norge domineres været av et lavtrykk som kommer inn over Troms og Finnmark fra Finland, og som vil gi nedbør i hele landsdelen, sier Thaule.

For de to nordligste fylkene blir det mest sammenhengende regn, mens det trolig blir bygevær i Nordland.

Temperaturene blir ikke så mye å skryte av heller, til å være juni. På mørekysten sier prognosene 10-11 grader midt på dagen, 9-10 i Trøndelag og 8-9 i Troms og Finnmark.

– Unntakt er Øst-Finnmark, hvor det kan trekke opp litt varmluft midt på dagen og bli litt varmere, sier Thaule.

Opphold på Svalbard

Tilbringer du sankthans i Longyearbyen, kan du trolig glede deg over oppholdsvær, sørlig bris og 8-9 grader midt på dagen, 5-6 når det begynner å bli tid for å fyre opp bålet.