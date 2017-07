Grå og våt helg i vente

Inngangen til helga vart ein våt start for store delar av Sør-Noreg. Torsdag sende Meteorologisk institutt ut OBS-varsel om mykje regn på Austlandet, med fare for opptil 30 millimeter regn på tre timar. Fredag opplyste meteorologane på Twitter at det kom mindre regn enn venta.

I helga vil vêret i Sør-Noreg halde fram med å skifte mellom regn og regnbyer stort sett over heile landsdelen.

– Eit lågtrykk som ligg nord for Skotland pressar ustabil luft mot Sør-Noreg, og er årsaka til at Sør-Noreg får regn og regnbyer komande dagar. Laurdag kjem eit lågtrykk austfrå som også vil gjere Nord-Noreg vått, opplyser statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.

På med sydvesten i Sør-Noreg

Ustabilt sommarvêr med regn vil altså sørgje for at heile Sør-Noreg må utsette strandlivet ei stund. Torsdag var vêret i Trøndelag framleis fint, men fredag trekker regnet seg dit også.

– Men det vert jo område som kan få lengre periodar med opphald, og då er det jo fint å gå seg ein tur eller å sette seg ut på verandaen, oppmuntrar meteorologen.

Temperaturane i Sør-Noreg vil falle, men det vert likevel rundt 20 grader på Austlandet, og 15–20 grader på Vestlandet dei komande dagane.

Snart snur vêret i Nord-Noreg

– Torsdagen var fin i fleire delar av den nordlege landsdelen, utanom tåka som har øydelagd for både sol og varme fleire stadar. Tåka vil også legge ein dempar for delar av kystområda frå Lofoten til Kirkenes på fredag. Der tåka legg seg vil gradestokken faktisk berre vise 8 til 10 grader, medan innlandet kan nyte 20–25 grader, fortel meteorologen.

OPPMUNTRAR: Statsmeteorlog Ragnhild Nordhagen melder om ei grå og våt helg. – Men det vert jo område som får lengre periodar med opphald, seier ho. Foto: Kamilla Pedersen/MET

Fredag er det også meldt ettermiddagsbyer og torevêr i Nordland, Troms og Finnmark, som kan øydelegge grillplanane til folk i området. Laurdag må nordlendingane dessutan bu seg på meir enn berre ettermiddagsbyer:

– Laurdag kjem det eit lågtrykk frå aust som først vil treffe Nordland og gi jamt med regn, før regnet jobbar seg vidare mot Troms og Finnmark søndag, seier Nordhagen.

– Det er dessverre ingen høgtrykk i sikte, så mest truleg vert starten på neste veke mykje av det same som helgevêret. Men når det er snakk om regnbyer, så betyr det også at det kan bli lengre opphald med sol, så det gjeld å nyte dei stundene, oppmodar statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.