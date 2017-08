Fra brannmann til vannmann

Onsdag denne uken skjedde det igjen. Brannmenn i Oslo rykket ut for å redde kjellere og garasjer fra å drukne, da hele 80 millimeter regn falt på under et døgn.

STÅLE LINDHARDT: – Det handler om å begrense skadene av vannet. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

24. juli var det kollegene i Nordfjord i Sogn og Fjordane som tok kampen, da ekstreme mengder regn brutalt vasket vekk deler av bygda.

– Det er i utgangspunktet ikke mulig å ta opp kampen mot slike mengder vann, sier vakthavende brannsjef i Oslo Ståle Lindhardt.

– Når bekkene flommer over må vi bare vente.

Vannet gjør størst skade på Sør- og Østlandet

Ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at brannvesenet har rykket ut på værhendelser hele 1046 ganger fra januar 2016 til 8. august 2017. Årsakene var vind, flom, regn eller skred.

På nasjonalt nivå er det vinden som regjerer, men om vi ser på hver enkelt landsdel er bildet et annet. På Sør- og Østlandet er et stort flertall av utrykningene vannrelatert (unntaket er Østfold, som har større andel vindhendelser).

På Vestlandet er det vinden som oftest truer, selv om dette er landets våteste landsdel. Også nordover er det vinden som gir mest trøbbel.

Vannet knuser alle klimaprognoser

Tallene fra brannvesenet går kun tilbake til 2016, og sier derfor ikke noe om utviklingen de siste årene. Tall fra andre kilder er imidlertid tydelige.

Værobservasjoner viser at klimaet i Norge har blitt 18 prosent våtere de siste hundre årene. Ifølge en studie fra Bjerknessenteret, gjengitt i VG, har økningen knust alle klimaprognoser.

Det hele gjenspeiles i tall fra forsikringsbransjen, som viser en kraftig økning i tallet på vannskader.

Analyser fra Norsk klimaservicesenter viser at samtlige norske fylker vil få enda mer vann å stri med i fremtiden, både i form av regn og stormflo.

TØMMERRENNE VED LAMBERTSETER: Det skal mindre mengder til for å gi trøbbel på Østlandet enn på Vestlandet. Terrenget tar ikke til seg like mye vann og asfaltdekke leder ofte vannet inn i hus og kjellere. Foto: Paal Wergeland / NRK

Dekkes ikke av naturskadeordningen

Skader på grunn av storm, skred og flom dekkes i dag av fellesskapet gjennom Naturskadeordningen.

Oversvømmelser i byer på grunn av kraftig regn, regnes imidlertid ikke som naturulykker fordi de i hovedsak skyldes menneskelig aktivitet.

Dette kan føre til høyere priser på forsikring, forteller Geir Trulserud i Finans Norge og legger til at særlig kommunene har vært en forkjemper for å endre dette punktet i lovgivningen.

BLIR IKKE MER VIND: Her er brannmenn på jobb under en storm i Rogaland 30. desember 2015. Det er slike værhendelser brannvesenet oftest rykker ut til i Norge, men forskerne tror ikke et varmere klima vil gi flere slike hendelser i fremtiden. Foto: Anders Fehn / NRK

Har fått nye pumper

De siste årene har Oslo-brannsjef Ståle Lindhardt og kollegene fått nytt pumpe- og lenseutstyr. De blir stadig flinkere til å bruke utstyret.

– Vi har i lovverket at vi skal redde verdier. Det spiller ingen rolle om det er brann eller vann som truer, sier brannsjefen som ønsker deg enda bedre værvarsler for lokale regnbyger om sommeren.

– Uansett kan vi ikke hindre disse ulykkene, avslutter Lindhardt.