Fem ting du må vite om daggry og skumring

1. Når begynner daggry?

Daggry, også kalt demring, er tiden rett før soloppgang, når det hverken er helt mørkt eller helt lyst. Tilsvarende er skumring, tiden rett etter solnedgang, før det blir helt mørkt. Tussmørke kan være begge deler.

Det finnes flere typer av tussmørke, og de inntreffer når solen når forskjellige nivåer under horisonten før soloppgang og etter solnedgang.

Allminnelig tussmørke, nautisk tussmørke og astronomisk tussmørke er er avhengig av hvor langt under horisonten solen er. Foto: Wikimedia Commons.

2. Hva er nøyaktig tidspunkt for soloppgang og solnedgang?

Vanligvis regner man soloppgang som tidspunktet når hele solskiven akkurat er synlig ovenfor horisonten, og solnedgang som tidspunktet når den akkurat har kommet helt under horisonten.

En mindre vanlig definisjon er når nøyaktig halvparten av solskiven står over horisonten.

Med horisont mener vi en slags tenkt horisont, slik den ville vært hvis landskapet var helt flatt og i havnivå.

3. Når på dagen er sola på sitt høyeste?

Sett fra jorda ser det ut som solen beveger seg fra øst mot vest. Derfor står solen høyest på himmelen først i østlige deler av landet, mens den står høyest senere på dagen i vest. Visste du at det er så mye som en time og tre kvarters forskjell mellom når sola står som høyest på de østligste og vestligste stedene i Fastlands-Norge?

Vinterstid er sola på sitt høyeste mellom klokken elleve og klokken ett de fleste steder på fastlandet (litt før elleve aller lengst øst).

Sommerstid skrur vi klokken fram en time, slik at sola er høyest mellom tolv og to.

4. Er solen i sør akkurat klokken tolv?

Sola står i sør når den er på sitt høyeste. Som vi har sett skjer det til forskjellige tider i øst og i vest, så det generelle svaret er nei. Men det finnes steder hvor sola står i sør ganske så nøyaktig klokken tolv. På vintertid er Bodø et slikt sted. Sommertid kommer Kirkenes nokså nært.

Et solur som måler sann soltid. Med denne måten å måle tid på står sola faktisk i sør nøyaktig, ja, ikke klokken tolv, men vel klokken null. Det er nyttig når du vil vite hvor sola er på himmelen, men fryktelig upraktisk når du trenger klokkeslett for mer enn et sted. Du ville vært nødt til å stille klokken hver gang du reiste fra Oslo til Bergen, fra Bergen til Voss, ja til og med fra Jernbanetorget til Nationaltheateret. Foto: Liz West / Flickr

Hele jordkloden roterer likt slik at sola går opp i øst både nord og sør for ekvator. Foto: NASA

5. Går sola mot klokka på sørlige halvkulen?

Ja. Vi opplever at sola flytter seg fordi jordkloden som vi er på roterer, og hele jordkloden fra nordpol til sydpol roterer samme vei. Derfor går sola opp i øst og ned i vest både nord og sør for ekvator, men mens vi har sola i sør midt på dagen nord for ekvator, står den i nord midt på dagen sør for ekvator. Derfor beveger den seg fra øst, mot nord, til vest i løpet av dagen, det vil si mot klokken.