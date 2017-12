Fare for storm på lille julaften

Hvis det går slik det ser ut nå, vil lavtrykket nå Midt-Norge og gi storm både i Trøndelag og på Vestlandet lille julaften.

– Lavtrykket er fortsatt i forstadiet, men det kan bli ganske sterkt hvis vi er uheldige. Det blir uten tvil mye vind og nedbør. Hvor mye vet vi ikke før om et par dager, men det kan bli en skikkelig vinterstorm, sier meteorolog Magnus Ovhed på Meteorologisk institutt i Tromsø.

Følger nøye med på utviklingen

Meteorologene følger utviklingen tett og vil allerede onsdag vurdere om lavtrykket ser ut til å bli så sterkt at det skal sendes ut varsel om økt observasjon, såkalt Fase A.

Det betyr i så fall at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, men at det ennå ikke er sikkert at det faktisk blir ekstremvær. Meldingen kan fortsatt trekkes tilbake.

Skulle det skje, blir det tredje ekstremværet i Norge på kort tid, etter «Ylva» og «Aina».

Lavtrykket ligger an til å merkes langs nesten hele kysten, og også deler av Østlandet kan komme til å få smake litt på vinden og nedbøren.

– Heldigvis ser det ut til at vinden trekker forbi ganske raskt. Det hele skal være over til julaften, sier Ovhed.

– Best vær julaften på Østlandet

På selve julaften ser det ut til å bli fint på Østlandet og Østafjells, men det blir nedbør og vestlig kuling langs hele kysten. Også Østlandet kan vente seg nedbør på kvelden, men der i form av snø.

– På Vestlandet kommer det som regn, nordpå som snø. Trøndelag ligger helt i grenseland og kan kanskje få hvit jul, sier Ovhed.

LES OGSÅ: de færreste får oppfylt ønsket om hvit jul

I Øst-Finnmark ligger det an til å bli oppholdsvær. Det samme er situasjonen på Svalbard, men med snø øst for Longyearbyen.

Over hele linjen blir det mildt for årstiden, men kaldest i Nord-Norge.

Se juleværet kort oppsummert her:

Julenissens værmelding Du trenger javascript for å se video.

Varsler flere lavtrykk i Sør-Norge

Selv om det ikke ligger an til å bli en stormfull julaften, advarer meteorologen om at vi er inne i en periode med svært ustabilt vær.

– Det kommer en jevn strøm av lavtrykk inn mot Sør-Norge nå både før og etter jul. Vi er inne i en tid på året der det kan skje ganske mye, så det blir ikke så mye opphold mellom dem, sier Magnus Ovhed.