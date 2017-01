– Jeg tror en god del folk vil få problemer med vann som trenger inn. Ikke bare noen få steder, men mange, sier statsmeteorolog Anne-Mette Olsen som nå går ut med ekstremvarsel for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Jeg håper folk rekker å forberede seg før det blir mørkt, legger meteorologen til.

Noe som skjer hvert tjuende år

ADVARER: – Vidar kan først og fremst gi materielle skader, sier statsmeteorolog Anne-Mette Olsen. Foto: privat

GIR HØY FLO: Lavtrykket havner litt lenger sør enn det så ut til tidligere. Derfor blir trykket lavere og vannstanden høyere enn beregnet for Vestlandet sin del. Foto: MET – Denne floen er noe vi bare opplever hvert tjuende år, dersom varselet viser seg å stemme, sier meteorologen og forklarer at prognosene har blitt hakket verre siden gårsdagen.

Når meteorologene nå trykker på «ekstremvær-knappen» og navngir et uvær betyr det at de forventer at uværet kan true enten liv eller verdier.

– Det er nok først og fremst de materielle skadene vi er redde for denne gangen, sier Olsen som likevel råder folk til å være forsiktige når de går til sjøen for å se. Det kan blåse storm og kuling fra vest og komme høye bølger.

Floen kommer torsdag formiddag

På Vestlandet vil vannstanden være på sitt høyeste mellom klokken 09 og 11:30 torsdag formiddag.

Floen vil også være høy på Øst- og Sørlandet og i området mellom Stad og Rørvik, men her forventer ikke meteorologene at vannet vil gjøre skade på samme måte som i vest.

Meteorologene har sjekket målinger av vannstand som går tilbake til 1998. De viser at de er lenge siden Vestlandet har opplevde en slik flo som nå er i vente:

MÅLØY: Her er det større forskjell mellom flo og fjære enn lenger sør i landet. Vidar kan gi en vannstand på 270 centimeter over sjøkartnull. Foto: Thomas Hagen

Så høyt kan havet stige

Bergen: Vidar kan gi en vannstand på 225 centimeter over sjøkartnull.

Rekorden er på 240 centimeter fra 1990. I 1993 ble det målt 233 centimeter, mens det ble målt 235 centimeter i 1994.

Under ekstremværet Ida i 2005 ble det målt 224 centimeter, omtrent like høyt som ventet under Vidar.

Stavanger: Vidar kan gi en vannstand på 174 centimeter over sjøkartnull.

Vi må tilbake til 1994 for å finne like høy vannstand som dette. Da var det 182 centimeter.

Måløy: Vidar kan gi en vannstand på 270 centimeter over sjøkartnull.

Her må vi tilbake til 2005 for å finne omtrent like høy vannstand, da var det 279 centimeter. Rekorden i Måløy er 282 centimeter fra 1993.

UTSATT: Bryggen i Bergen er et populært sted når sola skinner. Denne torsdagen kan skuet bli et noe annet utenfor de berømte trehusene. Foto: Paul Kleiven, Kleiven, Paul / NTB scanpix

Trehusbebyggelsen i Bergen er særlig utsatt

De høye tallene for Måløy kan virke mer alvorlig enn tallene for Bergen og Stavanger, men så enkelt er det ikke, sier Olsen.

– I Måløy er det større forskjell mellom flo og fjære, så egentlig er det verre i Bergen og Stavanger, for her er det mindre forskjell. Rundt Mandal er det lavest tidevannsforskjell i Norge.

– Av de store byene er det kanskje Bergen som er aller mest utsatt, på grunn av trehusbebyggelsen, sier Olsen.

– Dette er jo et spørsmål om hva man tåler, like mye som hvor høyt vannet blir.

