Ekstremværet Urd er i gang

Ekstremværet Urd er nå i gang. I løpet av kvelden og natten beveger stormen seg sørover fra Stad og mot svenskegrensen.

På veien kan Urd gi farlig vær i store deler av Sør-Norge:

Kraftig vind på Vestlandet

Det blåser kraftig i Florø - og verre skal det bli utover ettermiddagen/tidlig kveld. Foto: Bård Siem / NRK

I en fersk prognose forteller meteorologene at full og tidvis sterk storm vil treffe Vestlandet nå i ettermiddag og kveld. Det blir vindkast på 35-45 meter per sekund og maksimal bølgehøyde på 20-25 meter.

Verst blir de i utsatte kystområder og på fjellet. I Nordsjøen er det allerede målt vindkast på 40 meter i sekundet og vinden vil øke utover kvelden.

Folk blir bedt om å holde seg inne og forberede seg på at strømmen kan bli borte.

Uværet beveger seg etterhvert sørover og også Vest-Agder vil få sterk storm, kraftige vindkast og store bølger som kan gjøre skade.

Kraftig vind og høy vannstand på Sør- og Østlandet i natt

I kveld og natt til tirsdag beveger Urd seg videre mot Aust-agder, Telemark og Østlandet.

Her er det ventet svært høy vannstand. I Oslofjorden kan en vannstand på hele 135 centimeter over det som står i tidevannstabellen, legge brygger og gater under vann.

På østsiden av fjellene skal det mindre vind til for å gi skade. Vinden som treffer her, kommer fra vest og nordvest med vindkast 25-35 meter per sekund.

Slik forventer meteorologene at ekstremværet Urd skal treffe i kveld. Foto: met

Kvalifiserer som ekstremt

- Både vind og vann kan gi skade når Urd herjer, sier Kristen Gislefoss og kollegene. Foto: Marit Kolberg / NRK

Alle disse elementene kvalifiserer for ekstremvarsel, sier Steinar Skare i Bergen.

– Grensen til ekstremt vær er brutt, men vi har hatt kraftigere ekstremvær før, sier meteorologen og forteller at folk gjerne vil sammenligne med ekstremværet Dagmar som raserte nordvestlandet for fem år siden.

– Vi kan absolutt ikke sammenligne med Dagmar. Det var noe helt annet, sier Steinar Skare.

Les: Då Dagmar tok alt

Ifølge tv-meteorolog Kristen Gislefoss har uværet beveget seg stabilt, og omtrent som forutsett de siste døgnene.

– Urd blir heftig, men der er kanskje ikke dette ekstremværet folk flest skal huske i fremtiden. Det ligger veldig nær kriteriene for ekstremvær, sier den erfarne meteorologen.

Se hvordan vinden blåser i denne animasjonen

