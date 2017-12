Ekstremværet Aina kan bli farlig

Uværet på Vestlandet har allerede gjort stor skade, da et jordskred tok liv på Osterøy utenfor Bergen tidligere denne torsdagen.

BEKYMRET: Når Martin Granerød og kollegene gir navn til uværene mener de alvor. Foto: NRK

Nå frykter meteorologene for ytterligere skader og går ut med et såkalt ekstremvarsel for Vestlandet sør for Sognefjorden, altså områdene Rogaland, Hordaland og en liten del av Sogn og Fjordane.

– Det er kombinasjonen av vind, høy vannstand, høye bølger og en lang periode med mye nedbør som gir potensiale for store ødeleggelser, sier statsmeteorolog Martin Granerød i Bergen.

Verste vindretningen

Torsdag kveld og natt til fredag kan det blåse full og sterk storm på Vestlandet. Sterk storm er hakket under orkan.

Vinden kommer fra vest, som er den farligste vindretningen på Vestlandet.

– Vestavinden er det verste, for den går rett mot land og langt inn i landet, sier Granerød.

Lenge så det ut til at vinden skulle holde seg under ekstremværkriteriene, men i de siste prognosene ser Granerød og kollegene at været får nye krefter fra den såkalte jetstrømmen, som ofte kan ligge hele tusen meter over hodene våre.

– Akkurat nå ligger jetstrømmen veldig lavt og sørger for veldig kraftig vind i den nederste laget av atmosfæren. Da kan været få tilført ekstra energi.

– Vi kan få kraftige vindkast på hele 35-40 meter per sekund, legger han til og ber folk sikre alle løse gjenstander.

Bølger på over 11 meter

Havet kommer også til å stige denne natten, godt hjulpet av vinden som presser vannet inn mot land. Vannstanden kan bli 35-45 centimeter over det som er oppgitt i tidevannstabellen.

I tillegg blir det store bølger.

– Signifikant bølgehøyde kan bli på 11 meter, sier meteorologen og forklarer at dette er et gjennomsnitt. Noen av bølgene kan dermed også bli høyere enn 11 meter.

Litt svakere enn Nina

Mange vestlendinger husker stormen Nina som herjet i januar 2015. Hun løftet løftet tak, knuste båter og knakk trær som de var tannpirkere.

Martin Granerød tror og håper at Aina ikke er like sint som Nina.

– Dette ser nok litt svakere ut, avslutter han.