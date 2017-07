Dra sørover til helga

– Trass i at dei fleste stadane i landet kan vente seg regnbyer denne veka, vil ulike områder også få dagar med opphald og periodar med sol, oppmuntrar statsmeteorolog John Smits.

Vi har kome til andre veka i juli, og for mange har ikkje sommarmånaden bydd på det beste vêret enno. Det kjem kanskje ikkje som eit sjokk at ustabilt og varierande vêr også er stikkord for veka som kjem. John Smits forklarar at meteorologane har ein utfordrande jobbkvardag for tida:

– Vi er inne i ein periode der prognosane er varierande og usikre. Utover veka er prognosane veldig forskjellige. Sånn har det vore ei stund, seier han.

– Men skal eg kort prøve å summere opp, får Vestlandet, Agder-fylka, Telemark og Buskerud det beste vêret denne veka. Elles er det stor variasjon i landet – med regnbyer, opphald og sol om kvarandre.

Ustabil start i sør – men enden er god

– Tysdag og onsdag ligg det ei ustabil luftmasse over Sør-Norge, som gjer at det tidvis vert regnbyer i Trøndelag, Møre og Romsdal, Austlandet og kanskje Sørlandet, fortel meteorologen.

Best vêr i Sør-Noreg tysdag og onsdag vert det frå Stad og ned til Rogaland. Dei får lengre periodar med sol og få regnbyer.

– Torsdag og fredag ser det ut til at vêret betrar seg mange stadar i Sør-Norge. Regnbyene vil trekke seg unna Trøndelag, Møre og Romsdal, Sør- og- Austlandet, og det vert periodar med sol. Vestlandet vert også ganske bra med byefritt vêr og ein del sol. Det kan bikke 20 grader her og der innimellom, melder Smits.

– Mest timar med sol i løpet av veka, utanom Nord-Noreg som har midnattssol, vert det i den sørlege delen av Vestlandet, i Agder-fylka, Buskerud og i Telemark.

Men kor finn nordmenn den etterlengta varmen?

– Det er vanskeleg å seie, men er vi heldige fredag og laurdag kan enkelte stadar bli rundt 25 grader, eksempelvis i Gulsvik og Nesbyen i Buskerud.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Har du tenkt deg på Noregsferie denne veka, ser det ut til at du bør ta turen sør i landet. Utsiktene for Nord-Noreg er ikkje slett så gode.

Frå varmt til kaldt i nord

– Medan Finnmark vakna til over 20 grader måndag, vil denne varmen snart bli erstatta av kjøligare luft frå sør. Det gode vêret held dessverre ikkje fram resten av veka, skuffar Smits.

Tysdag og onsdag kan Nord-Norge vente seg regnbyer som kjem og går, og ingen skyhøge temperaturar. Ytterjakka må nok igjen leitast fram, då temperaturen i Troms kan falle ned til under ti grader. Varmast vert det i Finnmark, men temperaturane held seg under 20-talet.

– Fredag ser det kanskje ut til at eit høgtrykk nærmar seg, og held unna regnet laurdag, trøystar meteorologen.