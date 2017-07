Derfor kan det plutselig bli tåke

En Yr-leser opplevde nylig at etter en helt uke med knallvær i Bodø kom det plutselig tåke en ettermiddag, selv om det var fint vær og bra sikt tidligere på saken.

– Jeg spør, fordi dette jo er farlig både for piloter og sjøfarende - en plutselig tåke. Var det på grunn at det kom kald luft over varmt vann, spør Ole Kayser meteorologene.

Varm luft over kaldt vann

Hei! Du er inne på noe, bare at det er omvendt: Varm luft over kaldt vann!

Da varmen endelig kom til Nord-Norge skyldtes det en gunstig plassering av høytrykk i nord og en sørøstlig, varm luftstrøm fra Kontinentet. Dette gav temperaturer over 20 grader.

Den varme luften kjentes kanskje tørr ut, men hadde likevel høy duggpunkttemperatur. Dette er den temperaturen luften må avkjøles til for å bli mettet med fuktighet. Ettersom varmluften bredte seg utover det kalde havet ble den gradvis avkjølt nederst. Til slutt ble den så kald at den nådde duggpunktstemperaturen.

Voilà! Det dannet seg havtåke som dekket store områder. For at dette skal kunne skje må luftens duggpunkttemperatur være høyere enn sjøtemperaturen, ellers blir ikke luften nok avkjølt til å nå metning.

Tåkesky over Hamarøy. Foto: Torben Bjørnbakk

Når vinden snur

Så lenge det var fralandsvind i Bodø lå tåken et stykke til havs. Så flyttet høytrykket på seg, og fralandsvinden opphørte. Solgangsbrisen slo kanskje inn utpå formiddagen tirsdag 11. juni, og plutselig kom havtåken veltende inn mot kyststrøkene.

Morgenen som begynte så fin og klar gikk over i en ettermiddag med tåke eller lave tåkeskyer, og en ganske annen temperatur.

Figuren nedenfor (det gule på kartet) er et eksempel på hvordan tåken ser ut ovenifra, på et satellittbilde.

Vanlig med havtåke også i sør

Havtåke er vanlig også i Sør-Norge om våren når havet ennå er kaldt og det kommer varmluft fra kontinentet. Solgangsbrisen snur vinden og tar med seg havtåken inn mot kysten. Det kan fortsatt være knallvær bare noen mil innenfor!

Pilotene er også ivaretatt: Vi har flymeteorologer som varsler været for flyplassene time og time og som følger nøye med på tåkefaren.

Vennlig hilsen statsmeterolog Frode Hassel