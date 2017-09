Advarer mot vind og regn når høstferien starter

Regntøy og sydvest bør med, om du skal nyte starten på årets høstferie utendørs. Den kommende uken har elever i elleve av landets fylker skolefri, og værgudene er dessverre ikke helt med på laget.

VÅTT: – Sørlandet får mest regn, mens Vestlandet får mest vind, sier Kristian Gislefoss om helgeværet. Foto: Bård Gudim

– Det blir en våt start på ferien i Sør-Norge. Mest bekymret er vi for mengden regn over tid, sier tv-meteorolog Kristian Gislefoss som også advarer mot heftige vindkast i vest.



Sørlandet blir våtest

Hvor vått blir det egentlig i Sør-Norge denne helgen? Torsdag er prognosene fortsatt usikre, og meteorologene venter med å tallfeste det vi har i vente.

Våtest blir det sannsynligvis på Sørlandet, hvor regnet starter fredag og vil vare helt frem til mandag.

– Vi kan i hvert fall si at det blir over 100 millimeter regn på tre dager. De største mengdene kommer lørdag og søndag, sier Gislefoss og legger til at regnet først når Østlandet natt til søndag.

Fredag vurderer meteorologene om de skal gå ut med OBS-varsel for regnet.

Heftige vindkast i vest

VILT OG VÅTT: Regnet vil falle jevnt og trutt neste tiden. Har du gode støvler kan det hele bli en lek! Foto: lestaylorphoto / flickr

Heller ikke Vestlandet slipper unna regnet i helgen. I tillegg blir det kraftig vind fra torsdag til lørdag – ikke over alt, men enkelte steder.

Når det blåser fralandsvind (fra sørøst) er enkelte daler og fjordstrøk som følger vindretningen spesielt utsatt. Om du bor på et slikt sted, vet du sannsynligvis om det.

Kanskje kan du oppleve lokale vindkast på 30 meter per sekund. Det er i så fall kraftige saker: Kreftene tilsvarer sterk storm på Beaufort vindskala (men da skal det blåse kraftig i ti minutter sammenhengende).

Finværet er i nord - enn så lenge

Jo lenger nord du befinner deg, jo bedre ser været ut til å bli den neste tiden.

I Midt-Norge blir det tørrere enn i resten av Sør-Norge, men du vil få mer skyer enn du har opplevd siste tiden, sier Gislefoss.

– Det aller beste været kommer i Nord-Norge, sier meteorologen før han modererer seg. For dessverre starter ikke skolene i Nord-Norge sin høstferie før i midten av neste uke.

– Utover i uka blir det mer skyer og økende sjanse for nedbør. Men det er ikke helt sikkert.

Mens været blir gråere i nord neste uke, klarner det gjerne opp på Østlandet.

Mens været blir gråere i nord neste uke, klarner det gjerne opp på Østlandet.