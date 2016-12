«Urd» har nådd orkan styrke – flytter seg mot Østlandet

Uvær får navn når når vinden, vannstanden, nedbøren eller skredfaren er så stor at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt.

Været skal berøre et stort område, for eksempel et fylke.

Offentlige myndigheter (redningssentraler, politi, beredskapsansvarlige i berørte fylker og kommuner, veimyndigheter osv.) får varsel om den kommende hendelsen gjennom egne kanaler.

Navnet på ekstremværet fastsettes ut i fra en liste hvor det finnes både gutte- og jentenavn. Dette skal lette kommunikasjonen, slik at ikke misforståelser oppstår.

Kilde: Met.no