– Vi vet ikke hvor kraftig uværet blir

At været blir dårlig i nord onsdag kveld og natt til torsdag er hevet over enhver tvil. Men hvor ille blir det egentlig?

Når det kun er et døgn igjen til været treffer, er meteorologene fortsatt usikre. Prognosene spriker i flere retninger, forteller statsmeteorolog Tore Vassbø.

VANSKELIG: Det er utfordrende å fortelle folk om all usikkerheten rundt denne stormen, sier Tore Vassbø. Foto: MET

EKSTREMVÆRET OLE tok strømmen fra 70 000 mennesker i 2015. Onsdagens uvær kan komme til å ligne på Ole. Foto: Tommy Johansen

– Vi er kanskje litt svettere enn vanlig. Men vi er heldigvis flere som er sammen om dette, sier meteorologen som skal sitte på værsalen i Tromsø natt til onsdag og overvåket været.

Meteorologene oppretholder tirsdag fase A-varselet sitt, som betyr at de fortsatt vurderer ekstremvarsel (se faktaboks).

Nordland og Troms mest utsatt

At været blir verst i nordlige deler av Nordland og i Troms, med Finnmark på en god andreplass, er meteorologene relativt sikre på.

Plassering av uværet er ganske sikkert. Styrken er det verre med, ifølge Vassbø.

Ut fra sprikende prognoser har han og kollegene laget tre mulige scenarioer, hvor det verste ligger godt over kriteriene for et ekstremvarsel.

Verste scenario: Orkan

Orkan er det høyeste nivået på Beaufort vindskala, forekommer sjeldent og kan gi store ødeleggelser på land. VInden kan også gi kraftige vindkast inn over land, sannsynligvis på 30-40 sekundmeter, muligens opp i 45 sekundmeter.

Foto: MET

Mest sannsynlig: Full til sterk storm

For at meteorologene skal gå ut med ekstremvarsel må prognosene vise sterk storm over et stort område. Også her vil det kunne bli kraftige vindkast inn over land.

Minst ille scenario: Full storm

Full storm er dårlig vær, men kvalifiserer ikke for ekstremvarsel. Dette blir en god vinterstorm, slik folk i nord er vant med.

Foto: MET

Kan komme ekstremvarsel så sent som onsdag

Det er den såkalte jetstrømmen som lager krøll når meteorologene skal varsle denne vinterstormen. Jetstrømmen er en kraftig vind langt over hodene våre, som frakter med seg lavtrykk over Atlanterhavet mot Norge.

Rett før lavtrykket treffer kysten i Nord-Norge, hopper det av på nordsiden av jetstrømmen, forklarer Vassbø.

– På dette tidspunktet er jetstrømmen litt svakere i styrke, men så forsterker den seg igjen. Usikkerheten ligger i hvor stor grad denne forsterkningen påvirker lavtrykket.

Dersom lavtrykket får en ekstra puff rett før det treffer Norge, kan resultatet bli orkan. Dermed er det mulig at et ekstremvarsel kommer så sent som onsdag morgen eller formiddag, sier Vassbø til slutt.

– Det er utfordrende fordi det er så usikkert, og dette må vi kommunisere slik at folk forstår hva som kan skje, avslutter meteorologen.